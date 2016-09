Per la ràdio personal

Jordi Basté, als matins, i Toni Clapés, a la tarda, continuen com a tàndem de referència

La novetat més destacada del nou curs que inicia dilluns RAC1 és el retorn d'Albert Om, una de les veus fundacionals de l'emissora, que va néixer el maig del 2000. Om va realitzar-hi el programa Dies tontos i el magazín matinal L'hora del pati durant quatre temporades, fins al juliol del 2004. Dotze anys després torna a la ràdio, un mitjà que en aquest temps “ha canviat molt”, tal com reconeixia el periodista quan, a principis de juliol, es va anunciar el seu fitxatge.

Albert Om ocuparà la franja de les 19.00 h a les 20.30 h amb un programa que ha anomenat Islàndia –“és una illa volcànica i volem que l'espai respiri aquesta ràdio càlida”– i en el qual els protagonistes seran les històries i la participació dels oients: “No serà un informatiu, ni un programa d'esports. Parlarem d'històries, de persones, de vida, de carrer; amb ritme, humà, proper i amb molta participació.” Albert Om va explicar que l'horari del vespre “és la millor hora del dia” perquè és aquell moment de la jornada “en què sembla que el dia ja s'acaba però encara poden passar moltes coses”. En definitiva, un “viatge radiofònic” en què Albert Om estarà “més pendent de la realitat que no pas de l'actualitat” i amb la voluntat d'acompanyar els oients.

RAC1, l'emissora líder del país, va presentar ahir des de Port Aventura, amb un programa especial, la nova temporada en la qual manté la columna vertebral de la seva graella. Jordi Basté, amb El món, complirà aquest any la desena temporada amb el magazín líder del matí. A més, incorporarà una secció sobre la relació entre les noves tecnologies, els joves i els pares. Toni Clapés celebrarà el vintè aniversari del programa més escoltat de les tardes.

L'humor és un dels trets identitaris de RAC1 amb La competència. Els Òscar, Andreu i Dalmau, inauguraran la vuitena temporada d'un programa que, segons dades de l'emissora, l'escolten un 60% dels oients de ràdio a la franja del migdia. L'horari més distès continua amb La segona hora, amb Quim Morales, que estrena novena temporada.

La secció d'esports de RAC1 estrena curs amb noves veus i canvis. Roger Saperas és el nou director de Tu diràs, de 22.30 a 1 h. L'informatiu esportiu Primer toc, de 14.15 a 15.00 h, anirà a càrrec de Raül Llimós. Xavi Puig i Albert Ferran seran la nova parella de Superdiumenge (de 16 a 23.00 h). A l'equip d'Esports s'hi han incorporat Xavi Rocamora, Edgar Fornós i Marta Ramon. Avançament d'horari per Joan Maria Pou amb No ho sé (20.30 a 22.30 h) i Xavi Bundó, amb el magazín de cap de setmana Via lliure, que s'amplia: s'inicia una hora abans, a les 7 h, i continuarà fins a les 14. h. També els caps de setmana,Noemí Polls es fa càrrec de La primera pedra, a les 6 del matí.