Argentona és l'escenari del rodatge de ‘The Bookshop', el nou film d'Isabel Coixet

La finca el Bell Recó d'Argentona, escenari habitual de casaments i altres celebracions, s'ha transformat aquests dies en un plató. La directora Isabel Coixet l'ha triat per filmar-hi algunes escenes de la seva nova pel·lícula, The Bookshop, basada en la novel·la homònima de Penèlope Fitzgerald i ambientada en el poble anglès de Hardborough. que narra la història de Florence Green, una dona decidida a dur a terme el somni que ella i el seu marit desaparegut van concebre quan es van conèixer: obrir una llibreria. Allò que comença sent la consecució d'aquest somni topa amb la implacable oposició de la gent del poble, entre la qual es troba la controladora i venjativa Violet Gamart, una degana social de la localitat que se sentirà gelosament ofesa pels canvis que el projecte de Florence representa.

Ahir, Coixet i el seu equip es van permetre un descans en el rodatge per atendre els mitjans i fer promoció d'una pel·lícula que ja acumula dues setmanes de rodatge a Belfast (Irlanda), i que en els tres mesos vinents es continuarà filmant entre Badalona i Barcelona.

El repartiment, encapçalat per l'actriu anglesa Emily Mortimer (The Newsroom, Shutter Island, Match Point), compta també amb la nord-americana Patricia Clarkson, Bill Nighy i els actors espanyols Jorge Suquet, Gary Piquer i Charlotte Vega. Clarkson, que ja havia treballat anteriorment amb Coixet en pel·lícules com La elegida o Aprendiendo a conducir i que ara dóna vida a Violet Gamart, va reconèixer ahir “el repte” que suposa interpretar aquesta dona “difícil, forta i poderosa” quan –ha dit– “els meus altres personatges per a Isabel han estat més conflictius, més emocionals, més líquids, i aquest personatge és gel”.

Després d'anys de treball juntes, Clarkson no va dubtar a afirmar que Coixet, “com a directora, és un somni: vols una directora que tingui amor, compassió, visió, llum, i la Isabel té tot això”.