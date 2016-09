L'Akadèmia ampliarà la capacitat

El Teatre Akadèmia va augmentar l'ocupació un 30%. Aquesta demostració de fidelitat del públic (en què sovintegen actors) els ha permès fer un pas més i ampliar la capacitat, fent estable la grada lateral que ja van implantar a Falstaff i a Romeu i Julieta, en edicions anteriors, i allargar les seves produccions una cinquena setmana. La programació de la sala, per l'afinitat amb els directors amb què treballen, coincidirà en el fet de ser un ventall d'obres de dramatúrgia del segle XX. L'actriu i directora artística, Mercè Managuerra, celebra que, deu anys després d'engegar el projecte (va estar molts anys tancat per les obres d'un aparcament que anul·lava l'entrada), les obres desprenguin el mateix respecte pels clàssics i potència en la manera d'interpretar-los: “La coincidència és la nostra força.”

L'Akadèmia, patrocinada per The Nando and Elsa Peretti Fondation, fa una mirada al teatre italià programant De Filippo (Sik, sik y otros) per Nadal i programant l'Aria di primavera, que inclou poesia, música i teatre. També Raimon Simó fa una aproximació a Lo speziale amb llibret de Goldoni. La temporada arrenca amb un Festival Mikro Teatre que permetrà donar nova veu a joves artistes d'arreu en una concurs de peces breus per a escenaris mitjans (“sovint es relaciona el microteatre amb espais reduïts”, diu Managuerra). El director Boris Rotenstein torna amb una adaptació de clàssics. Si l'any passat va ser Txèkhov i La gavina, ara és Tennessee Williams i El zoo de vidre (del 28 de setembre al 30 d'octubre). Marc Chornet tornarà (va triomfar amb Top girls la temporada passada) amb el grup Projecte Ingenu atrevint-se a fer una Yerma, alliberant-la del folklorisme habitual. Glòria Balañà presentarà Les cadires (estrenada en el Temporada Alta) de Ionesco. Albert Arribas recompondrà l'última peça de F.R.A.U. ara amb Lear. La caça del'home extret del poemari d'Albert Balasch, i Aula Brecht, amb traducció de Feliu Formosa, repescarà un treball d'El Globus de fa dècades.