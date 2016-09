El govern presenta el recurs d'apel·lació a la sentència que obliga a lliurar les pintures murals de Sixena

El gabinet jurídic del govern ha presentat aquest divendres un recurs d'apel·lació a la sentència de 5 de juliol del jutjat 2 d'Osca que obliga a lliurar a l'Aragó les pintures murals del Monestir de Sixena que hi ha exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Quan la titular del jutjat 2 d'Osca va emetre la sentència que obligava a retornar les pintures murals de Sixena que hi ha al MNAC va justificar la decisió posant en dubte l'existència del contracte entre les monges propietàries del monestir i el MNAC per cedir indefinidament els frescos exposats al museu. Segons l'escrit, les obres es van traslladar “sense cap títol jurídic de propietat”.

També va qüestionar que l'arrencada de les pintures fos l'única alternativa per salvar-les. A més va afegir que no constava enlloc que ni les religioses ni la Direcció General de Belles Arts espanyola haguessin autoritzat l'extracció de les pintures.

És precisament en aquest punt on posa ara l'èmfasi el recurs d'apel·lació presentat aquest divendres pel govern. L'escrit incideix específicament en què “si bé és cert que no consta cap resolució de la Direcció General de Belles Arts relativa a l'arrencament de les pintures'', de la demanda del govern d'Aragó per demanar el lliurament de l'art se'n desprèn que l'esmentada direcció va autoritzar el trasllat al museu barceloní “per una major facilitat dels treballs de restauració” del monestir malmès.

L'escrit d'apel·lació subratlla la “digna” actuació de Josep Gudiol i de la Generalitat de Catalunya per defensar el Monestir de Sixena en ple conflicte bèl·lic de la Guerra Civil. En aquest sentit, remarca que l'actuació de salvament de les pintures que va liderar Gudiol després de l'incendi i destrucció de la sala capitular de Sixena “va ser una actuació de clara protecció de les mateixes que, amb el pas dels anys, s'ha concretat amb el seu ús museístic, amb total acord amb la propietat de les mateixes”. El recurs precisa que Gudiol “no va actuar pel seu compte i risc”, sinó sota l'empara d'una administració legítimament constituïda com era i és la Generalitat.

En aquest context, conclou que l'especulació sobre si l'arrencada dels frescos es pogués haver evitat no té raó de ser si es té en compte que el sostre de la sala capitular va quedar destruït durant la guerra i no es va rehabilitar fins ben entrada la dècada dels 90 del segle passat.

La sentència sobre la qual ara apel·la el govern va coincidir amb el temps amb un altre procediment judicial relatiu al litigi per les 97 obres d'art del Monestir de Sixena exposades al MNAC i al Museu de Lleida, entre les quals hi ha tres sarcòfags de les monges del monestir exposats al museu lleidatà.

El jutjat d'Osca va fixar el 25 de juliol com a data pel trasllat provisional a l'Aragó d'aquestes 97 peces i finalment, l'endemà 26 de juliol el govern va ordenar el trasllat a Sixena de 53 peces que hi havia en dipòsits als magatzems de MNAC.

El govern d'Aragó continua insistint en l'exigència del lliurament de la resta de peces, principalment les que hi ha al Museu de Lleida.

El Monestir de Sixena va formar part del Bisbat de Lleida fins l'any 1995, quan l'Església va disposar que els límits eclesiàstics havien de coincidir amb els polítics. Aquell any van començar els diversos litigis pel patrimoni artístic de les esglésies.