Focus dobla l'aposta

El Condal reforça l'aposta amb

el musical

i la Villarroel aparca l'autoria catalana un curs

El president de Focus, Daniel Martínez, citava Víctor Hugo, que el 1848 advertia que “la crisi no es resol retallant cultura, sinó doblant-ne el pressupost”. Evidentment, no ha estat aquesta la decisió ni a Catalunya ni a l'Estat espanyol –cal afegir-hi un venjatiu 21% de l'IVA cultural–. Tot i això, la productora privada insisteix en l'aposta. L'any passat, van guanyar 42.000 espectadors respecte al curs anterior, amb onze produccions i sis coproduccions. Enguany, el risc puja a dotze produccions i sis coproduccions, amb l'afegit que cinc d'aquests títols també faran temporada a Madrid. Durant un any,

32 produccions actuaran amb el suport de Focus, que enguany farà 30 anys d'història.

El Goya, que celebra el seu centenari, ha repescat per a aquests primers dies Caiguts del cel, i s'aventura a programar cinc mesos d'Art. També convidaran Carmen Machi a La autora de Las Meninas –“què passaria si l'administració es plantegés vendre patrimoni per reduir deute?”, comenta el director artístic Josep Maria Pou–. Finalment, recuperen El preu els mesos de juny i juliol.

La sala Villarroel manté la mirada a la dramatúrgia contemporània, però aquest cop aparca l'autoria catalana. La directora, Tania Brenlle, assenyala que n'hi haurà el curs vinent –“vam necessitar dos anys per tancar Infàmia, de Pere Riera”, posa d'exemple–. Hi conviden els argentins d'Othelo –el seu director fa una sessió golfa que també promet–. Coprodueixen La treva amb La Brutal, una peça dirigida per Julio Manrique amb David Selvas, Clara Segura, Ramon Madaula i Mima Riera entre el repartiment. Una reportera gràfica de guerra torna a Brooklyn, ferida en el conflicte de l'Iraq. Emma Vilarasau protagonitzarà La mare, dirigida per Andrés Lima. L'espectacle Broken heart story, de l'Atrium, visitarà la Villarroel dues setmanes, i Joan Negrié, amb la Sala Trono, presentarà una versió festiva i amb molt mala llet de Les tres germanes de Txèkhov a Els tres aniversaris, dirigit per Jordi Prat i Coll.

El Condal és el que remarca la seva nova empremta.

A part de la comèdia familiar Avui no sopem (de Pep Anton Gómez i Jordi Sánchez), preparen el musical Stilton, gran retorn a Fantasia (ara amb la direcció de Lluís Danés) i l'adaptació d'Homes (1994) de T de Teatre en clau musical. Marc Parrot en farà la partitura. Carol López i Sergi Belbel seran els encarregats de l'adaptació.

T de Teatre fa de nexe involuntari amb el Romea i la Villarroel. I és que estrenaran E.V.A., una comèdia sobre el dolor amb la direcció de Julio Manrique. El Romea –al gener se n'anunciarà el nou director després que Borja Sitjà hagi estat seleccionat per a la direcció de l'Archipel de Perpinyà–, continua destacant pel segell de qualitat. Hi tornarà Héctor Alterio, ara com a malalt d'Alzheimer a El padre. Mario Gas protagonitza

El filósofo declara, una peça de l'escriptor mexicà Juan Villoro, amb Rosa Renom d'acompanyant. Martí Torras construeix la vida de dos actors de la companyia de Shakespeare a partir de les seves rèpliques

a La taverna dels bufons imaginant-los com a personatges becketians de Tot esperant Godot. Als dos actors, els encarnaran Joan Pera i Carles Canut. I Dafnis Balduz té un paper misteriós en la trama que encara no s'ha desvelat. Tot anirà amanit de música de l'època. Abel Folk i Pep Planas ajunten, també gràcies a la música, textos de Cervantes i Shakespeare a Amors & humors.

El Romea reposa per tercer cop Sócrates (amb Josep Maria Pou de protagonista) i també dóna l'alternativa al Federico García, ideat per Pep Tosar i estrenat al Grec del 2015, sobre la vida de Lorca. També reposaran dues de les tres sessions off: La nit just abans dels boscos, amb Òscar Muñoz, i El bon lladre, que interpreta Josep Julien. La novetat serà Mark & Olivia, una peça de Marta Bayarri.