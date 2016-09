Colors per al cant a la diferència

Fira Tàrrega arrenca dijous amb una festa irrepetible pel centre amb ‘The colour of time'

Sense vergonya. Bona part dels espectacles de Fira Tàrrega busquen la reivindicació de la diferència, el respecte a l'altre i la garantia de convivència com a elements per construir un món millor. Ras i curt. Fira Tàrrega s'organitza del 8 a l'11 de setembre i té ja més de set-cents professionals apuntats, 169 d'internacionals. El director de Fira Tàrrega, Jordi Duran, arrenca una trilogia aquest 2016 per reforçar elements força dels espectacles de carrer: enguany és la transversalitat, i els anys vinents seran la participació (2017) i l'espai urbà (2018).

Bona mostra d'aquest bon rotllo és l'espectacle d'inauguració, que, després del format de fa anys en què s'ubicava a l'Hort del Barceloní i es repetia més cops per donar l'oportunitat de veure-ho als espectadors de cap de setmana, aquesta vegada s'aposta per una obra itinerant, amb recorregut incert (es convoca la gent al carrer Sant Pelegrí) a les set de la tarda. La gent de la companyia francesa Artonik signa The colour of time (una festa participativa que s'inspira en el Holi Festival que se celebra a l'Índia amb l'arribada de la primavera) amb la participació de mig centenar de targarins que s'aniran incorporant a l'acció dels ballarins com si fos de manera espontània. El director del festival, Jordi Duran, ja aclareix que és molt probable sortir de la inauguració amb taques de colors però tranquil·litza dient que la pintura surt amb una simple dutxa i que es fa a partir de farina de blats de moro tintada. De fet, aquesta festa de dijous avançada (una jornada que arriba amb 11 produccions, se li ha donat molt més espai en la programació del que és habitual) permetrà viure la festa d'Obskené, Manifesta, com una segona inauguració. Serà un espectacle de circ, música i teatre amb artistes de nou països que aspiren a presentar tots els elements de la interculturalitat; “no fusionat com la barreja en una amanida, sinó lligat com una maionesa”, va explicar el director de la companyia, Ricard Solé. La festa s'allargarà fins a les sis de la matinada, amb un DJ a l'Espai Ondara.

Fira Tàrrega manté l'equilibri de Llotja (espai de venda d'espectacles) amb els d'exhibició per al gran públic. Jordi Duran ha fet un cartell amb 60 espectacles, de 57 companyies. Hi ha fins a 34 estrenes, comptabilitza el director de Fira Tàrrega. Es repeteixen les proporcions d'altres anys: el 53% de les companyies són catalanes; el 17%, de l'Estat espanyol, i el 30%, d'autoria internacional. Enguany, hi ha una mirada al teatre xilè amb quatre espectacles. De les 263 sessions programades, el 57% són gratuïtes i les de pagament tenen preus molt assequibles (de 5 a 15 euros amb descomptes possibles), va comentar el regidor de Tàrrega, Raül Palacios. Com que molts espectacles són de petits aforaments, es recomana la compra anticipada, una pràctica cada cop més habitual.

Fira Tàrrega ha anat reforçant el vincle dels artistes amb la ciutat. Per això, ja és habitual que hi hagi grups que intervinguin en espectacles i que vagin tastant els espectacles en procés a través dels assaigs oberts de les companyies que tenen dret a residència, al llarg de tot l'any. Enguany, hi haurà fins a 120 persones intervenint en projectes. Però s'ha fet un pas més. Si, fins ara, el nexe eren les associacions culturals o socials, ara s'ha aconseguit la implicació de les escoles amb #ciutatvisible de Color de Llop, una instal·lació de com es pot imaginar una ciutat ideal. Ben al contrari és el projecte de Maria Capell, Terra condere, que convida a un viatge introspectiu per un equipament rural que va quedar a mitja transformació, com un de tants projectes polítics fracassats.

Fira Tàrrega no es conforma a convidar espectacles o companyies, també força trobades. Així, per exemple, s'ha demanat al mexicà Antonio Zúñiga i al coreà Cheisong Lee que rellegeixin com és la societat occidental. Per fer-ho, han comptat amb el suport (altre cop) de targarins i artistes. El resultat promet: Algo de mí, algo de tí; i Massager, respectivament.