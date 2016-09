El dilema d'‘El test' obrirà la temporada de tardor al Teatre de Bescanó

El test, una producció d'èxit de la Sala Muntaner de Barcelona, inaugurarà el pròxim 1 d'octubre la temporada de tardor-hivern del Teatre de Bescanó, que proposa una quinzena d'espectacles pensats per a tota classe de públics i, com ja és habitual dins la seva política de preus assequibles, amb ofertes imaginatives. El públic agraeix aquesta classe de campanyes, i la darrera promoció del Qui no corre... vola!, en què s'han posat a la venda un miler d'entrades anticipades de deu espectacles amb descomptes importants, ha tornat a tenir bona resposta: se n'han venut 977. En total, des del 2013, el teatre bescanoní ha rebaixat els seus preus en gairebé 9.000 entrades per parar el cop de la pujada de l'IVA.

La nova programació segueix aquesta línia amb preus que oscil·len entre els 6 euros de l'espectacle més econòmic, el musical infantil Un llençol d'estels (16 octubre), fins als 28 euros que costarà l'entrada a la versió femenina d'El florido pensil (29 octubre); la resta es mantenen en una mitjana d'entre 12 i 15 euros. Justament el viatge a l'escola franquista que planteja la comèdia d'Andrés Sopena, ara ambientada a l'aula d'un col·legi religiós de nenes, interpretades entre altres actrius per Lloll Bertran, Mireia Portas i Victòria Pagès, és una de les grans atraccions de la programació teatral, junt amb El test, dirigit per Cristina Clemente, amb David Bagés i Dolo Beltran, en què un dilema teòric (prefereixes cent mil euros ara o un milió d'aquí a deu anys?) fa aflorar dubtes morals en el si d'un matrimoni. Les altres apostes teatrals de la temporada a Bescanó són hIstòria, de Sixto Paz, que relaciona una execució nazi amb una situació present (14 octubre); La pols, de la Sala Flyhard, en què uns germans s'enfronten per la mort del pare (12 novembre); El rey, de Teatro del Barrio, sobre el paper de la reialesa espanyola en els últims 40 anys (25 novembre), i El bon pare, de David Plana, on un home respectable veu com trontolla la seva posició en la intimitat de casa (17 desembre).

Pel que fa als espectacles musicals, destaquen el concert d'Adrià Puntí, que presentarà Enclusa i un cop de mall (2 octubre); l'espectacle poeticomusical Nocturno, de Marcos Braccini (9 octubre); les cançons a favor de la igualtat de gènere Per ella, de Black & Whites (15 octubre); el recital de Ramon Mirabet, amb temes del disc Home is where the heart is (20 novembre), i l'espectacle Nadal a casa, amb el Quartet Mèlt (18 desembre). La dansa tindrà el seu lloc amb una gala el 22 d'octubre amb la Barcelona City Ballet, i el públic familiar podrà escollir entre Un llençol d'estels, premi ARC 2014, les aventures de Gisela y el libro mágico (13 novembre) i la música de Pep López (16 octubre).