Literatura tòrrida

S'espera que pel proper cap de setmana el recinte de la fira s'ompli de gom a gom per la Diada

Dissabte matí, a Barcelona, no va ser un dia fresquet; més aviat de força calitja, com no havia estat en tot l'agost. El bon temps invitava a acostar-se a l'avinguda de la Catedral on, com ja és tradicional, s'ha instal·lat la Setmana del Llibre en Català. És clar que el bon temps també convidava a anar a la platja. “Aquest matí, tot i la calor, ens han visitat força famílies i el que més hem venut és literatura infantil. Els nois i noies triaven, i els pares, pagaven”, deia Daniel Rius de Vicens Vives.

Glòria Flix, de Pagès Editors, parlava de la calor com a causa que el recinte no s'omplis del tot al llarg del matí. “Esperava més turistes encuriosits, però s'han acostat molts caçadors de punts de llibres. Hi ha una autèntica fal·lera col·leccionista”, va explicar la directora comercial de Pagès, que creu que al cap de setmana vinent hi haurà molt més públic. “Tot i que aquest any la Diada està descentralitzada són moltes les persones del territori que ja han instaurat la visita a Barcelona per l'11 de setembre. I totes, de ben segur que passaran per la Setmana.” Qui es mostrava força content per l'afluència de gent és Agustín Nicola d'Ela Geminada, que comparteix espai amb L'Altra, Obrador Edèndum i Fragmenta. “Ha estat un matí tranquil, ni massa ni massa poca gent. Ha vingut el nostre públic interessat per la filosofia i l'ètica.” Lluís Morral, de la llibreria Laie, també al·ludia a la temperatura. “Ha fet un sol de justícia, però ha estat mogudet, amb molt públic de mitjana edat”, va explicar.

Curiosament, enguany han col·locat uns coberts per protegir de la pluja, que finalment ho han fet dels raigs del sol.