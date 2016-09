Cloenda patumaire

Puigdemont i Rufián van omplir la plaça de crits d'independència

“L'any 2016, l'any de les dues Patums.” Amb aquesta idea van celebrar el cap d'any molts berguedans. La Patum extraordinària s'esperava amb candeletes arreu de la comarca, però pocs imaginaven que el ressò del tabal arribaria tan lluny i la plaça s'ompliria com es va omplir ahir.

Berga ha viscut una Patum igual i diferent a la vegada. L'aspecte de la plaça va ser calcat del d'una Patum de Corpus. L'ambient, també. Però tot plegat era especial. La Patum d'aquest setembre no ha estat perquè sí: el Berguedà celebra el Centenari de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt i, tal com passa cada vint-i-cinc anys, toca fer dues Patums en comptes de celebrar la festa per Corpus i prou.

El Centenari de la Coronació va fer que les estelades i les senyeres que onegen cada Patum a la plaça de Sant Pere compartissin protagonisme amb les orenetes i les siluetes de la Mare de Déu de Queralt. Era un entramat diferent, però amb un toc berguedà innegable.

El darrer dia de festa va començar a les onze del matí amb l'ofici a l'església de Sant Pere. A la sortida de missa, les comparses van fer el passadís a les autoritats, tal com passa cada dijous i diumenge de Corpus. En aquest cas, tal com ha passat des que la CUP governa a Berga, els regidors de l'equip de govern no van entrar a l'església per ser presents a l'ofici sinó que van esperar la resta d'autoritats a la sortida de la capella. Tot seguit, va començar la tercera Patum de Lluïment d'aquest 2016, en què totes les comparses excepte els plens van sortir al mig de la plaça per l'ordre habitual a fer els seus respectius salts.

Al vespre, la festa va continuar amb la Patum completa. En aquest cas van ser quatre salts de cada comparsa i dos salts de plens, que van convertir la plaça en fum i vidalba.

Visita del president

Un dels grans atractius de la Patum de Lluïment d'ahir al migdia va ser la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al balcó de l'Ajuntament. El president va tenir un matí complet: va assistir a la missa a l'església de Sant Pere, va encapçalar la comitiva d'autoritats des de l'església fins a l'ajuntament i va presenciar el salt de Lluïment des del bell mig del balcó del consistori, al costat de l'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, i del capellà custodi de Queralt, mossèn Ramon Barniol. Carles Puigdemont va rebre sonades ovacions quan va sortir de l'església i quan es va col·locar al balcó de l'ajuntament. Una part important dels patumaires van rebre el president amb crits d'independència i demanant una Catalunya lliure. Més tard, amb les autoritats situades al balcó, la plaça va alçar els punys per cantar Els Segadors, en un dels moments més emotius del matí. Un cop va acabar la Patum de Lluïment, Carles Puigdemont va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament de Berga. En aquest moment, Puigdemont va reconèixer que havia quedat “impressionat” amb la Patum i va encoratjar els berguedans a “preservar una festa que l'omple d'orgull com a català”. Puigdemont no va ser l'únic personatge polític de renom que va ser al balcó de l'Ajuntament. Al matí també hi era Laura Vilagrà, delegada del govern a la Catalunya central. Al vespre, va ser el torn de Gabriel Rufián, diputat al Congrés per Esquerra Republicana. Per a Rufián, que el dia abans havia fet un discurs al Congrés que va donar la volta al país, era la primera vegada que vivia de primera mà la Patum. El líder d'ERC al Congrés dels Diputats va parlar de la Patum com “una de les festes més importants de Catalunya” i va agrair als berguedans la rebuda i l'acollida que li van fer.

Molta prudència