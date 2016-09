Menys musicals, menys públic

El 62% dels espectacles

són d'autoria catalana, però només un 52% són en català El petit format manté el creixement

i el familiar recupera un 6% del 24% perdut

Resistència. Aquest és el concepte que, any rere any, celebra el sector teatral consultant les dades recollides a les taquilles la temporada passada. Enguany, tot i que l'assistència als teatres ha caigut

en 31.736 espectadors (dels 2.441.337 del curs 2014/15 als 2.409.601 del curs passat), ha seguit augmentant la recaptació (en un milió i mig més, 59 milions rodons) i també l'ocupació: del 57,5% a un lloable 62,5%. Serien dades molt més bones si hagués respost bé l'important sector del musical. S'han perdut 252.732 entrades. Per què? Doncs, en bona part, perquè les temporades s'han ajustat molt per no assumir massa riscos i perquè han faltat títols de gran tirada, a més dels Mamma mia i Mar i cel de torn. Si, des de fa més d'una dècada, els musicals suposen entre un 20% i un 25% del total d'assistència, aquest any no s'ha passat d'un insuficient 15%.

El dèficit de productes musicals per al gran públic es corregirà a bastament la temporada vinent. Amb total seguretat. A l'estrena d'una producció nova de Dagoll Dagom (Scaramouche) al Victòria, s'hi han d'afegir el retorn d'El petit príncep (Barts) i el de Molt soroll per no res (TNC), juntament amb la nova visita de Stage Entertainment (Priscilla, el musical), el nou desembarcament de La Cubana amb Gente bien, el musical (a partir d'un text de Santiago Rusiñol), el nou capítol de Gerónimo Stilton al Condal i el Moustache que signarà Coco Comín a l'Apolo. I, a partir de febrer, la versió musical dels Homes que van catapultar a la fama les de T de Teatre. El corrent de comèdia de l'any passat ha saltat enguany al dels musicals, de nou. Cal imaginar que hi haurà un cert traspàs

de públic del gènere dramàtic al musical, però despertarà molt d'interès per a un públic nou. Evidentment, el gros dels espectacles musicals es continuaran veient a les sales de menys de 200 localitats (com l'Almeria, el Maldà i el Teatre Gaudí Barcelona). Com que tenen un aforament molt reduït, difícilment modificaran la tendència general de les dades presentades per l'Associació d'Empresaris de Teatre de Catalunya (Adetca).

La nova directora d'Adetca és Bet Orfila. S'ha hagut de fer una nova junta després que l'anterior president, Xavier Marcé, abandonés el càrrec per ser assessor de Jaume Collboni a la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Per Orfila, és una “excel·lent notícia” la valentia dels productors de tornar a presentar una cartellera ambiciosa aquesta tardor. En els darrers anys, es consolida la temporada fins al gener com la més activa a les taquilles. Des de l'abril, però, hi ha un descens de l'assistència que afecta cada cop més les programacions. El Grec (al juliol) continua sent l'excepció per recuperar la fidelitat del públic. Anna Rosa Cisquella, presidenta de Ciatre, (i una de les tres veus de Dagoll Dagom) advertia ahir que la lluita amb el bon temps és generalitzada. També succeeix al West End de Londres, tot i que hi hagi més tradició teatral. Per ara, tot i que l'Ajuntament pronostiqués una campanya per obrir més teatres a l'agost per als ciutadans que no allarguen tant les vacances i per als turistes, les sales no semblen gaire receptives a cedir-hi.

L'ecosistema teatral és un dels puntals de la cultura catalana. De fet, el 62% dels espectacles de la temporada 2015/16 són d'autoria catalana i el 80% de les produccions són catalanes. Quant a la llengua dels espectacles, el 52% són en català i el 27%, en castellà. Per espectadors, el 48% han vist algun espectacle en català i un 33%, en castellà.

Tot i que hi ha hagut un increment del 3% en el preu de les entrades (que se suma a pujades petites dels últims anys), Orfila deixa clar que la majoria de l'increment de l'IVA l'han hagut d'assumir les productores. Després de quatre anys, el sector segueix aguantant el nombre d'espectadors i les recaptacions tot i l'aparició de l'IVA (i les retallades

de l'administració pública, que van minar les programacions dels teatres municipals). Per això, tot i confiar que l'IVA cultural més car d'Europa té els dies comptats (en funció de si hi ha nou govern a l'Estat espanyol), es demana que hi hagi més implicació de la Generalitat per, “com a mínim”, recuperar les inversions d'abans de les retallades. Ara, continua dient Cisquella, la situació del bolo és molt precària i es dóna la contradicció que sí que hi ha teatres en disposició d'acollir muntatges en condicions òptimes, però no hi ha recursos a les regidories de Cultura per programar-ne. Des d'Adetca, es planteja que hi hagi més suport per al consum cultural amb eines didàctiques, però també ajudes fiscals per a les empreses (per exemple, la llei de mecenatge, que mai s'ha acabat d'afrontar amb seriositat). Ara, “la base és el públic: tot es fa per al públic”, sentenciava ahir Orfila. I les administracions hi han de creure, perquè “la cultura pot caviar el món”, deia la nova presidenta, que es vol reunir amb el conseller de Cultura, Santi Vila, aquesta tardor per repassar tots els problemes que arrossega el sector.

Sales de petit format

Els rànquings en les sales de menys de 200 localitats (considerades de petit format) varien poc respecte a la temporada anterior. Repeteixen en primer i segon lloc el Jove Teatre Regina (34.555 espectadors) i la Sala Muntaner (32.208 espectadors). El Teatre del Raval, gràcies a l'èxit de Testimoni de càrrec, ha aconseguit la tercera posició, amb 29.710 espectadors, molt per sobre dels 22.916 del Teatre Gaudí Barcelona. El mentalista Luis Pardo recupera el primer lloc de fa dues temporades amb En tu mente (15.292 espectadors) i desbanca Agencia matrimonial (7.055) del Teatreneu, en tercer lloc, darrere de Testimoni de càrrec (10.156). Si en la temporada 2014/15 van aconseguir un notable increment d'espectadors (6%) i de recaptació (10%), enguany es pot considerar que no han consolidat públic (-1%) ni recaptació (4%).

La presidenta d'Adetca celebra que s'hagin anat coordinant les polítiques de descomptes que en la temporada de la gran crisi (2012/13, en què es van perdre, tot i així, 550.000 espectadors) van suposar un daltabaix protagonitzat pels mateixos teatres públics. Amb els anys, Adetca ha redreçat un discurs coherent per permetre ofertes, sense rebentar el valor de l'actuació en directe.

Teatre familiar

També manté una tònica similar respecte al teatre d'adults el segment del teatre familiar. Òscar Balcells, vocal d'Adetca i representant del Teatre Aurora d'Igualada, comentava ahir que s'han reduït

els espectacles (188, tres menys que el curs passat), les funcions (1.489, 194 menys) i l'aforament (329.371, 333.040 menys). El canvi es produeix significativament en l'assistència: el curs 2014/15 hi va haver una caiguda del 24% d'espectadors, i enguany, en canvi, ha pujat fins als 195.961 (6%), i també en ocupació (del 51% al 59,5%). La recaptació ha pujat un 19%, fins als 1, 8 milions. Pel que fa a la llengua dels espectacles, el 84% han estat en català i el 13,1%, en castellà. El teatre familiar suposa el 8% total de les entrades de la temporada.