Manu Chao i sons africans a la Mercè musical

Manu Chao (el dia 24 a l'esplanada del Fòrum, flanquejat per bandes com ara Sra. Tomasa i Dubioza Kolectiv), Love of Lesbian, Ramon Mirabet i Animal (protagonistes, el dia 23 a la platja, del concert Mediterràniament d'Estrella Damm) i exquisideses com, per exemple, el duo que integren Maria Arnal i Marcel Bagés, el veterà cantautor anglès Lloyd Cole i els veteraníssims Vikings de la Guadeloupe formaran part, entre els dies 22 i 25 de setembre, del festival Barcelona Acció Musical (BAM) i de la programació musical de la Mercè.

Tot i que els 88 concerts de 15 països es continuen repartint en aquestes dues marques (BAM i Mercè Música), les intencions artístiques i les línies estratègiques d'una i altra semblen més coincidents que mai. “Quan dissenyem la música de la Mercè pensem fonamentalment en la música dels nostres veïns, i aquests són cada vegada més diferents i diversos”, va exposar ahir Jordi Turtós, responsable de Mercè Música. “La nostra filosofia és variada i eclèctica”, hi va afegir Marc Campillo, per segon any al capdavant del BAM.

Àfrica a Barcelona