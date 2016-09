CaixaForum polièdric

La nova temporada d'exposicions del CaixaForum de Barcelona torna a estar farcida de propostes ben eclèctiques per captivar un públic amb inquietuds culturals diverses. Aquest és el segell del centre de l'Obra Social La Caixa: aixoplugar a l'edifici de la fàbrica Casaramona el màxim de perfils de visitants possibles, sobretot els que no acostumen a trobar estímuls en els museus.

De les vuit exposicions programades, n'hi ha dues que les tenen totes per arrossegar masses de gent. Un Thyssen mai vist (del 4 de novembre al 5 de febrer) és una mostra de celebració, la dels 25 anys del Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid. L'efemèride ha estat una excusa per fer una selecció de les seves 63 obres mestres (Fra Angelico, Rafael, Rubens, Rembrandt, Canaletto, Hopper... i un no parar), que viatjaran totes a Barcelona. Les parets del museu madrileny quedaran força buides durant uns mesos.

Darrere aquest projecte algú hi pot veure l'ombra de les negociacions que des de fa temps hi ha entre la baronessa Thyssen i diverses institucions barcelonines per obrir un museu amb les seves obres a la capital catalana. “De la Muntanya dels museus [on s'hauria d'ubicar] tan sols en tenim fonaments, res més. Fa molt que no hi ha cap reunió”, assegura la directora general adjunta de la Fundació Bancària La Caixa, Elisa Durán, que concreta que impera el silenci des que Barcelona en Comú va guanyar l'alcaldia.

Sigui com sigui, un perfum de Thyssen hi serà, el pròxim hivern. La primavera, en canvi, serà temps per a l'arqueologia. L'altre bombó de la temporada du la marca del British Museum, amb el qual CaixaForum té un pacte de col·laboració. L'acord l'enceta Els pilars d'Europa (del 10 de març al 18 de juny), un recital d'objectes (prop de 300, la major part de la prestigiosa institució anglesa) a través dels quals el visitant s'emmirallarà en l'edat mitjana i penetrarà en les essències que connecten els diferents països del vell continent.

L'exposició monogràfica del curs tampoc té pèrdua, sobretot per als que no es conformen amb els noms vistos i revistos. El món de Giorgio de Chirico (del 14 de juliol al 22 d'octubre) vol desvelar, tal com indica el títol, l'univers d'un autor de referència en l'avantguarda del segle XX però, així i tot, complex i molt poc conegut pel gran públic. Lògic, perquè pràcticament no s'han fet exposicions per difondre'l. La de CaixaForum, organitzada amb la complicitat de la fundació de l'artista italià, obrirà un nou camí.

El secret de l'èxit del centre acostumen a ser les sòlides aliances que estableix amb entitats de pes. El British Museum és un cas paradigmàtic, com ho és la Cinémathèque Française, amb la qual s'ha aventurat a produir Art i cinema (del 16 de desembre al 26 de març), una mostra que escodrinyarà les relacions entre cinema i arts visuals.

La fotografia té sempre una presència important en els continguts del centre. Enguany, la mirada de Cristina García Rodero (del 20 de setembre, és a dir, en breu, al 8 de gener) s'imposarà en un projecte sobre la realitat de la dona en el món rural de l'Índia. Als responsables de CaixaForum els agrada presumir que el talent de García Rodero va emergir de FotoPres. Del 27 d'abril al 30 de juliol, es descobriran les noves fornades de fotògrafs sorgits d'aquest certamen.

Tampoc no falten mai mostres vinculades a la col·lecció pròpia de la institució. De Nicolás Paris i de Tony Oursler s'han fet adquisicions d'obres ben recentment, i aquesta serà l'excusa per dedicar-los una exposició (del 9 de febrer al 7 de maig i de l'1 de juny al 3 de setembre, respectivament). Però la que sens dubte que serà la proposta estel·lar de la temporada sota l'influx de la

col·lecció és Bàlsam i fuga. La creació artística en la institució penitenciària (del 26 d'octubre al 15 de gener), en què obres de referència de l'art contemporani dialogaran amb la creativitat d'interns de presons. La comissària és Mery Cuesta, artífex del pròxim pavelló català de la Biennal de Venècia.