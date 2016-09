Avis i néts a La Seca

Ferran Madico se suma a l'equip artístic de La Seca i programa a partir del curs 2017/18

Actors com Sergi Mateu i Enric Majó i directors com Herman Bonnín i Iago Pericot, amb intèrprets com ara Dafniz Balduz, el Teatre de l'Enjòlit, el Projecte Ingenu o els veïns d'Els Pirates Teatre. La vintena d'espectacles que ha previst La Seca per a la temporada normalitza la trobada intergeneracional d'actors i combina el teatre clàssic universal (Shakespeare, Jean Genet, García Lorca, Oscar Wilde, Karl Valentin, Václac Havel) amb el contemporani internacional (David Mamet, Rémi Pradère) i l'autòcton (Àlex Mañas, Joan Brossa, Jesús Moncada, Iago Pericot o Elies Barberà i Carles Fernández Giua). Avis i néts units de l'escena d'avui.

A l'equip artístic de La Seca (Hermann Bonnín i Hausson) se suma el director Ferran Madico, que assumirà la programació artística a partir de la temporada 2017/18. L'equip de l'Espai Brossa, que l'any vinent farà dues dècades de trajectòria, continua tan inquiet i amb esperit inquiet, com Iago Pericot (“és l'únic espai on em deixeu fer el que vulgui!”). Amb ganes de recuperar autors poc recordats i descobrir nous valors.

Hi ha tres espectacles de la 2015/16 que repeteixen. Destaca el Romeu i Julieta, de Projecte Ingenu, que es farà per les dates de Nadal. També repeteix Les criades, de la Companyia Perlimplín, dirigit per Genoveva Pellicer: a escena les dues criades tenen la rèplica de la senyora admirada que, en aquest muntatge, és un maniquí. Tal com sona. La tercera reposició és el concert dramatitzat La bohèmia, d'Agustí Humet: cançons de la música francesa de mitjan segle XX amb poesia d'aquella època.

La Seca ofereix muntatges que gaudeixen d'una segona oportunitat. És el cas de Trashèdies (estrenat a la Nau Ivanow i premiat per la beca Desperta, del 2014) i Wohnwagen, vist a la Sala Beckett en el el cicle d'Els Malnascuts. O la temporada d'El darrer dia del Cafè de la Granota, d'Una vida al teatre (on Majó celebra 51 anys de carrera). I Amor de Perlimplín, un Lorca que viatja de la comèdia a la tragèdia.