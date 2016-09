La Cantada d'Havaneres de Calella celebra 50 anys amb concerts arreu del país

Els presidents de les quatre diputacions catalanes es van reunir ahir a Girona per presentar La Cantada als Auditoris, una iniciativa impulsada conjuntament amb l'Ajuntament de Palafrugell per celebrar arreu del país els 50 anys de la Cantada d'Havaneres de Calella , que “portarà el caliu de les havaneres i el cant de taverna als quatre auditoris més representatius de Catalunya”. S'han organitzat quatre concerts en altres tants auditoris, un per cada demarcació, en els quals intervindran grups i cantants palafrugellencs, i també formacions locals.

El primer concert tindrà lloc el dissabte 24 de setembre a l' Auditori de Girona (21 h, 15 euros), amb les actuacions de Peix Fregit, Terra Endins, Els Cremats i Neus Mar. El dijous 29 de setembre, al Palau de la Música Catalana , de Barcelona (19 h, 20 a 30 euros), hi actuaran Port Bo, Son de l'Havana, Arjau, Els Cremats i Indira Ferrer amb Antoni Mas. El dissabte 1 d'octubre es portarà a terme la cantada al Teatre Ateneu de Tàrrega (21 h), amb Port Bo, Boira, Arjau i Neus Mar. I el diumenge 2 d'octubre es tancarà el cicle a l'auditori Pau Casals del Vendrell (12 h), on cantaran Peix Fregit, Veles i Vents, Neus Mar i Els Cremats.

“Volem que l'havanera surti de Calella i estigui a l'abast de tothom”, va dir ahir a la Diputació de Girona l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, que va remarcar que el seu ajuntament i la comissió organitzadora treballen de fa temps en l'ampli programa d'actes del 50è aniversari de la cantada, per “posar en relleu la seva importància per a Palafrugell i per al país”. Fernández va recordar també que la cantada va néixer com una iniciativa de la societat civil i que al seu èxit han contribuït els successius ajuntaments i la Fundació Ernest Morató.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, va dir que, malgrat no tenir mar, a les seves comarques també estan ben arrelades l'havanera i la cançó de taverna. “Aquest és un país que estima la seva cultura i les seves tradicions”, va afegir-hi.

El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va parlar de “l'important llegat indià” a les comarques i de la presència de l'havanera a les seves festes. “No podem de cap manera deixar perdre aquest patrimoni.”

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, es va referir a “la col·laboració entre les diputacions en molts aspectes relacionats amb els serveis al ciutadà i el concepte de país, i això inclou la recuperació de les tradicions i la identitat”.

Pere Vila, president de la Diputació de Girona, va fer un homenatge als precursors que van fer possible la cantada de Calella i va constatar “la bona sintonia entre les administracions i l'ajuda dels patrocinadors” per celebrar el seu 50è aniversari. “La gent aprecia les havaneres, les segueix i les protegeix”, va concloure.