Barcelona pagarà una part de l'IBI a la cultura

L'Ajuntament de Barcelona obre avui una convocatòria per atorgar una nova línia de subvenció de fins al 95% i amb un límit de 5.000 euros de l'IBI dels espais i establiments dedicats a l'exhibició i comerç cultural, segons ha informat el tinent d'alcalde de Cultura, Jaume Collboni. L'objectiu d'aquests ajuts, amb una partida inicial de 500.000 euros i l'exclusió de les multisales de cinema, és, segons el polític socialista, “donar suport a una activitat fonamental i generar més oferta cultural”, a la vegada que contribueix a afrontar “les despeses d'estructura dels espais”. La iniciativa podria arribar a beneficiar prop de 250 equipaments i empreses.

Vora 400.000 euros de la partida seran per a espais d'exhibició d'arts escèniques i els 100.000 restants seran per a establiments comercials de l'àmbit cultural, com galeries d'art, sales d'exposició, llibreries i cinemes amb programació de cinema d'autor i en versió original.

Tant Antoni Albadalejo, de l'Associació d'Empreses Teatrals de Catalunya (Adetca), com Antoni Daura, president del Gremi de Llibreters, han valorat positivament la iniciativa, que consideren que afavoreix el comerç local de proximitat i les sales de teatre privades.

D'altra banda, a final de mes s'obrirà una nova convocatòria de subvencions per a inversions que impulsin la realització d'estudis d'impacte acústic i la instal·lació de limitadors dels establiments de música en viu oberts al públic de la ciutat.