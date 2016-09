In-Edit ‘punk'

In-Edit, el festival de documentals musicals de Barcelona, commemorarà els quaranta anys de la irrupció del punk amb la visita d'un vell amic –el realitzador, músic i periodista londinenc Don Letts, que participarà en una xerrada sobre cinema i punk– i la projecció de quatre documentals històrics: Hated: GG Allin and the Murder Junkies (Todd Philips, 1993), Jubilee (una cinta amb la qual, l'any 1978, Derek Jarman imaginava l'Anglaterra del futur a partir del punk), The filth and the fury (la història dels Sex Pistols, feta per Julien Temple l'any 2000) i The Blank Generation (Ivan Král, 1976), una pel·lícula sobre el Nova York de Patti Smith, Ramones i Richard Hell.

Tot i no formar part, en principi, d'aquest pack d'homenatge, Gimme danger, el documental d'estrena que Jim Jarmusch (el director de Mystery train i Night on earth) ha realitzat sobre una de les majors influències de tots els músics punk, els Stooges d'Iggy Pop, encaixa de ple en aquesta 14a edició.

Revisant ‘Omega'