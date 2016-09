Unes jornades celebraran el 50 aniversari de ‘Star Trek'

Ahir va fer exactament 50 anys que la cadena nord-americana NBC va estrenar el primer episodi de la sèrie Star Trek , tot un clàssic de la ciència-ficció que continua estant d'actualitat després de cinc sèries diferents –al gener, Netflix estrenarà la sisena, Star Trek: Discovery, amb Bryan Fuller als controls– i tretze pel·lícules, l'última de les quals és la recent Star Trek: Más allá. Un enorme cartell d'aquest últim film es pot veure durant tot aquest mes al vestíbul de la biblioteca Carles Rahola de Girona, presidint una exposició d'objectes relacionats amb l'univers trekkie creat per Gene Roddenberry (1921-1991) que complementa les jornades gratuïtes Girona, l'última frontera, organitzades a la biblioteca els dies 16 i 17 de setembre per l'associació figuerenca Oci Ficció i el programa de ràdio Ningú no és perfecte .

L'exposició inclou rèpliques de les naus, els personatges i els phasers o pistoles de la sèrie, un diccionari anglès-klingon i autògrafs de William Shatner (Capità Kirk), Leonard Nimoy (Spock), Patrick Stewart (Capità Picard) i J.J. Abrams, director i productor de les últimes pel·lícules. També hi ha reproduccions d'aparells que demostren que Star Trek va inspirar la tecnologia actual: un tricorder mèdic, per analitzar a l'instant l'estat de salut d'una persona, o el que sens dubte va ser el primer iPad abans dels iPad. Bona part de les peces exposades formen part de la col·lecció de Sergi Toboso, impulsor d'Oci Ficció, que ja va organitzar les jornades Figueres galàctica, dedicades a Star Wars. El seu aliat a Girona, l'última frontera és Ignasi Arbat, del programa de cinema, còmics i sèries de televisió Ningú no és perfecte, emès a través d'emissores locals.

Les jornades s'obriran divendres vinent amb un taller de llançament de coets d'aigua, davant la biblioteca, a càrrec d' Astrogirona (18 h). Després es projectarà a la sala d'actes un capítol de Star Trek en versió original subtitulada, triat pels fans a través de les xarxes (20.30 h), i tot seguit tindrà lloc un joc de coneixements sobre la sèrie, Starfleet Academy. La nit de divendres acabarà amb una sessió d'observació astronòmica amb telescopis, també a l'esplanada de davant de la biblioteca, també amb el suport d'Astrogirona (23 h).

Els dobladors parlen