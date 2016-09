L'arxiduc i els seus secrets

Lluís Salvador

és una figura mitificada a Mallorca, on

va preservar

la costa nord

“De sobte vaig començar

a sentir la veu de l'arxiduc que parlava.” Carme Riera va tenir aquesta sensació després d'haver-se capbussat totalment en

la vida d'aquest personatge mitificat a Mallorca per preparar-ne una exposició monogràfica que es va fer

el maig del 2015. L'arxiduc Salvador d'Habsburg (Florència, 1847 - Txèquia, 1915) era una figura omnipresent també durant la infantesa de l'escriptora, que va arribar a conèixer gent del seu seguici, així com els néts de les persones amb qui es va relacionar.

Però qui era en realitat l'arxiduc? Per què viatjava tant? Estava fugint? Quines eren les seves contradiccions? Per què l'abandonaven les amants? Aquestes preguntes intrigaven Riera, no satisfeta amb la visió històrica de l'arxiduc, un “estrafolari” per alguns –perquè sempre anava brut com si fos un criat– i un “salvador” de l'illa per d'altres, ja que es va instal·lar a la costa nord de Mallorca, on va obrir diversos miradors i va fer que no es tallés ni un sol arbre.

Per captar tota la dimensió política, però també humana, de Lluís Salvador, Carme Riera s'endinsa en la seva història

a Les darreres paraules (Edicions 62), una novel·la distingida amb el premi BBVA Sant Joan.

Aprofitant la llibertat que li concedeix la ficció, Riera recorre a la invenció d'unes suposades memòries que l'arxiduc hauria redactat a corre-cuita al seu secretari, Erwin Hubert. “Era una picada d'ullet a l'Any Cervantes, ja que ell també va recórrer al famós manuscrit

de Cide Hamete Benengeli en la seva novel·la.” Amb tot, va puntualitzar que totes les dades històriques que hi apareixen són fiables, així com els detalls de la seva vida.

En aquesta estratègia literària, hi havia, tanmateix, un “parany”: “No podia fer gaire literatura, ni distreure'm amb llargues descripcions com m'hauria agradat fer, perquè se suposa que s'està morint.”

Impedir la guerra

Un dels aspectes més foscos i que no s'han acabat d'esclarir mai és si l'arxiduc era un espia o no, i quin paper va tenir en l'esclat de la Primera Guerra Mundial. “Estic segura que, com altres membres de la cort imperial, com l'emperadriu Sissí (la seva cosina), tenia una missió política, tot i que no n'hi ha proves.” Aquesta hipòtesi explicaria els freqüents viatges que feien, com si estiguessin fugint.

La novel·lista mallorquina assenyala, en favor de la seva tesi, que està provat que Lluís Salvador va viatjar a Trieste per advertir Francesc Ferran que no viatgés a Sarajevo. Recordem que va ser aquí on l'hereu de la corona d'Àustria va ser víctima d'un atemptat, el 28 de juny del 1914, que va desencadenar la Primera Guerra Mundial.

“L'arxiduc va lluitar molt per la pau, era una persona assenyada que veia la guerra com una animalada.” Anant més enllà, Riera opina que la guerra, en el fons, “era la millor manera de tallar les internacionals obreres, enviant la gent al front”.

La documentació

Entre la nombrosa documentació que ha tingut entre les mans, l'autora destaca les cartes “commovedores” de Caterina Homar, una de les amants del noble, així com les que el mateix arxiduc enviava a la seva mare: “Eren llargues i meravelloses quan eren per demanar-li diners i, quan no, eren curtes i directes.” Així mateix, ha tingut accés als documents dels administradors, que desvelen el grau de control de les seves despeses: “Em

va sorprendre que hi havia una partida de Caterina Homar i dels gossos (que ella criava) en un mateix paquet.”

A banda de la seva llegendària guia, Die Balearen –encara ara considerada un llibre de referència–, l'arxiduc també és autor d'un llibre en dialecte mallorquí, Somnis d'estiu ran de mar, unes meditacions que va escriure des de Miramar. De fet, el noble parlava una desena de llengües.

A Les darreres paraules, Carme Riera recupera el català dialectal que fa pensar en les seves primeres obres. “De fet, el manuscrit està en alemany i el tradueix al català una noia que viu a Mallorca; per això està en mallorquí. La primera part, que havia escrit originàriament en estàndard, la vaig passar al dialecte mallorquí per coherència.”

En resum, l'arxiduc Lluís Salvador té molt de personatge tràgic, un home incapaç de mantenir les relacions amoroses i amb la mort a tocar. Carme Riera, però, no va voler estirar el fil d'aquesta dimensió fosca de la novel·la: “La vellesa i la mort són una realitat i tots ens hi trobarem.”