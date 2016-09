Barcelona esdevé la capital de la ceràmica

Barcelona es convertirà a partir de demà en la capital mundial de la ceràmica, amb la inauguració de la 47a edició del congrés de l'Acadèmia Internacional de la Ceràmica (AIC), que reunirà fins al dia 16 vora 400 congressistes d'arreu del món, entre experts i ceramistes. El Museu del Disseny serà la seu central de l'esdeveniment, però, en el marc del congrés, museus, espais d'art i galeries s'hi han afegit amb exposicions i visites específiques al voltant del tema de la ceràmica. Aquest és el tercer cop que Catalunya organitza el congrés de ceràmica, que aquí està organitzat per l'Associació de Ceramistes de Catalunya (ACC), amb la col·laboració de la Generalitat.

El tema del congrés és La ceràmica en l'arquitectura i l'espai públic i paral·lelament a la celebració del simposi s'han inclòs en el programa 33 exposicions. Coincidint amb la inauguració del congrés, s'obrirà una mostra del treball del ceramista Toni Cumella, en el vestíbul del Museu del Disseny

Al museu de la plaça de les Glòries també hi haurà l'exposició D'obra. Ceràmica aplicada a l'arquitectura i el Museu Picasso aprofita el seu fons permanent per presentar les 41 ceràmiques donades per Jacqueline Picasso al museu i fotografies. També s'hi han afegit algunes galeries de la ciutat.