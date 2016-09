Ingràvid es posa en marxa avui a l'Arts Santa Mònica

El Festival de Cultura Contemporània Ingràvid obre avui la seva 8a edició a l'Arts Santa Mònica de Barcelona (19.30 h), on s'inaugurarà l'exposició amb els guanyadors de la 3a Convocatòria per a Artistes Multidisciplinaris i, després d'un sopar a la terrassa, tindran lloc també El concert de les paraules, una performance audiovisual i poètica de Josep Pedrals i Playmodes, i l'espectacle Inside the black box, a càrrec dels francesos Yro&Sati, en el qual una pel·lícula de ciència-ficció es munta en directe i va cobrant vida tant a l'escenari com a la pantalla. Ingràvid també serà present a Figueres el dissabte 8 d'octubre amb diverses activitats que s'anunciaran més endavant.

Els tres projectes guanyadors de l'última convocatòria d'Ingràvid per a artistes multidisciplinaris són Diagnosticant alcoholisme, de Mar Canet i Varvara Guljajeva; Land of speculation, de Sergi Selvas, i All you need is hate, de Manoli Mansilla. Els seus treballs es podran veure a l'Arts Santa Mònica fins al 25 de setembre.

Amb el lema Menys és més, la vuitena edició del festival dirigit per Esther Pujol i Rafael Camps es proposa “fer encara més palesa la fórmula Ingràvid: connectar sectors socials, laborals i econòmics diversos amb la producció artística” i, per tant, acostar més l'art als ciutadans.