Un Lleó filipí

‘Jackie', del xilè Pablo Larraín i interpretada per Natalie Portman, guardonada com a millor guió

El director filipí Lav Diaz va guanyar ahir el Lleó d'Or de la 73a edició del Festival de Cinema de Venècia per la seva pel·lícula The Woman Who Left, i va dedicar el guardó “al poble filipí, a la seva lluita i a la lluita de la humanitat”. El Lleó de Plata al millor director va ser compartit pel mexicà Amat Scalante, autor de La región salvaje i pel veterà regidor rus Andrei Kontxalovski per Rai (Paradís).

El gran premi del jurat va anar a parar al dissenyador nord-americà Tom Ford, gràcies al seu segon metratge Nocturnal Animals, després del seu debut amb Un home solter el 2010. La copa Volpi a la millor actriu va recaure en Emma Stone per la seva participació a La La Land, una comèdia romàntica en clau de musical, mentre que el millor actor va ser l'argentí Oscar Martínez, protagonista en l'aplaudida El ciudadano

ilustre, de Mariano Cohn i Gastón Duprat.

El premi Marcello Mastroianni al millor actor emergent va ser per a l'alemanya Paula Beer, pel seu paper a Frantz, el treball amb què competia en aquesta edició.

El guardó al millor guió va anar a parar a Noah Oppenheim, autor del text de Jackie, sobre la vídua de John F. Kennedy, dirigida pel xilè Pablo Larraín i protagonitzada per Natalie Portman.

A més, el premi especial del jurat va ser per The Bad Batch, d'Ana Lily Amirpour, mentre que el premi Luigi di Laurentiis a la millor opera prima va recaure en Akher wahed Fine (The last of us), d'Ala Eddine Slim.

A la secció Horitzons del certamen, la segona en importància de la Mostra i dedicada a nous corrents expressius, el premi al millor film va recaure en Liberami, amb què la italiana Federica di Giacomo s'endinsa en el món dels exorcismes.