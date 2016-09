Vint autors, vint directors i vint actors intervenen avui en una gala solidària al Lliure

Fins a 60 artistes intervenen en aquest muntatge de curt recorregut. Avui es programen dues sessions (20 i 21:30 hores) en què els espectadors tindran el privilegi de sentir mitja dotzena de monòlegs (de la vintena que han escrit els autors de Barcelona Playwrights). Tot el que es recapti (les aportacions mínimes són de 50 euros) servirà per finançar l'activitat de Proactiva Open Arms. Aspiren a aconseguir uns 22.500 euros que permetin afrontar les despeses de 15 dies del vaixell medicalitzat Astral: en un dia es poden arribar a atendre 2.000 persones. L'espectacle De Damasc a Idomeni té el suport d'una vintena de directors i una vintena d'actors que s'han solidaritzat a la causa solidària.

Catalunya és una societat molt sensible a l'acollida de refugiats. Dels prop de mig milió de persones que van sortir d'Espanya després de la Guerra Civil, uns 150.000 eren catalans. El Teatre Lliure reivindica que es torni a posar en primer ordre el drama dels refugiats. Tot i que el 15 d'abril es van tancar les fronteres europees per als exiliats de Síria, aquest problema s'ha mantingut viu. Avui, més de la meitats de refugiats del món vénen arran dels conflictes del Pròxim Orient. Ara segueixen arribant vaixells plens de refugiats (principalment sirians) cap al somni d'Europa. El trajecte s'ha allargat i s'ha multiplicat el risc de naufragi: quan els vaixells arribaven a Lesbos, moria una de cada 410 persones, i ara que el viatge és de l'Àfrica a Itàlia la ràtio ha pujat en una de cada 29 persones que intenten fer el viatge, segons dades de l'Organització Internacional per a les Migracions. El projecte l'ha impulsat Barcelona Play-wrights, una associació que impulsa la projecció de l'autoria catalana arreu del món, liderat per Marta Buchaca, Jordi Casanovas, Cristina Clemente, Josep Maria Miró, Marilia Samper Victòria Szpunberg. L'espectacle (en què directors com ara Xavier Albertí, Sergi Belbel, Pau Carrió, Alícia Gorina, Lluís Pasqual, Àlex Rigola, Ramon Simó o Carlota Subirós) està protagonitzat pels actors David Bagés, Sílvia Bel, Ivan Benet, Jordi Bosch, Àlex Casanovas, Aina Clotet, Mamen Duch, Eduard Farelo, Lluís Homar, Míriam Iscla, Mònica López, Pol López, Marta Marco, Àurea Márquez, Vicky Peña, Rosa Renom, Fina Rius, Rosa Maria Sardà, David Selvas, Toni Sevilla i Emma Vilarasau.

Aquest és el primer espectacle programat a la sala pel seu 40è aniversari. Aquest dissabte, la celebració va arrencar amb una acció dirigida per Joan Font, de Comediants, al carrer.