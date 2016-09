Berga supera el repte

La imatgeria popular va compartir espai amb les estelades i els punts rodons en l'acte central

Èxit rotund. La mobilització de la Diada a Berga va anar sobre rodes. Els més de 60.000 catalans que es van aplegar al passeig de la Pau, segons dades oficials de l'Assemblea Nacional Catalana, van aixecar els seus punts rodons just després del batec a Lleida i el manifest llegit per l'atleta Núria Picas a l'escenari del capdamunt del passeig.

La capital del Berguedà era el punt més complicat de la Diada pel que fa a la mobilitat. La ciutat va haver de preparar un dispositiu extraordinari que havia de garantir que les desenes de milers de catalans que ahir es van concentrar al passeig de la Pau tinguessin accés a tots els serveis i zones de la vila. Ho van aconseguir. L'ANC, Òmnium i l'Ajuntament de Berga van superar el tràmit amb nota.

D'entrada, van preparar tota mena d'activitats durant tot el dia que propiciessin una arribada i una sortida escalonades. L'arribada va ser perfecta: la gent va anar arribant durant tot el matí i la ciutat es va omplir progressivament. Malgrat tot, l'organització va haver de fer front a un imprevist important: “La tempesta del dia abans va enfangar algunes zones que prevèiem com a aparcaments i ens va obligar a descartar unes 2.000 places. Tot i això, la gent ha aprofitat al màxim totes les zones habilitades i han acabat sent suficients per a tots els vehicles que hem absorbit”, va explicar Manel Escobet, de l'ANC, a mitja tarda.

La sortida de la ciutat va ser més moguda. Tot i els esforços de l'organització per oferir un ventall d'activitats prou ampli per atraure els manifestants, els cossos de seguretat ja havien advertit prèviament que la sortida seria inevitablement complicada. En efecte, tal com s'esperava, les sortides van quedar congestionades de trànsit tan bon punt va acabar la concentració. “Els vehicles que volien marxar de la ciutat circulaven lentament, però circulaven, que és el que vam procurar en tot moment des de l'organització”, va dir Mònica Garcia, regidora de l'Ajuntament de Berga.

Un esclat d'emocions