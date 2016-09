La gran retrospectiva de Bowie, a Barcelona

Molts catalans han fet un munt de quilòmetres per veure la gran retrospectiva que el prestigiós museu britànic Victoria & Albert va produir, el 2013, sobre el músic David Bowie. Els seus fans, d'aquí i d'arreu, s'han desplaçat a Londres o a alguna altra de les ciutats que els últims quatre anys també han tingut el privilegi de presentar la mostra, com ara Berlín, París i Chicago. Doncs bé, la mort de la celebritat pop el gener passat ha fet reaccionar al Museu del Disseny de Barcelona, que ha fet les gestions pertinents per tal que l'exposició també es vegi a la capital catalana. La cita, de les que faran història, serà la primavera de l'any que ve.

Gran notícia per a Barcelona, ja que sempre sol quedar al marge del circuit d'aquestes mostres internacionals tan llamineres. David Bowie is és un d'aquests esdeveniments reservats a ciutats d'un nivell. Amb més d'un milió de visitants, no només té l'al·licient que va ser concebut en vida de l'artista, sinó que a més s'hi va implicar activament i va cedir material molt valuós de la seva col·lecció personal. Gràcies a aquesta generositat, entre els més de 300 objectes seleccionats hi ha lletres manuscrites, vestuari, fotografies, pel·lícules, vídeos musicals, moda, dissenys d'escenaris i els seus propis instruments.

Actualment, la mostra es pot visitar a Bolonya i viatjarà a Tòquio just abans d'arribar a Barcelona, l'última ciutat europea que en serà la seu abans del seu trasllat a Nova York.