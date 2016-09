Vic: negoci i festa

El Mercat de Música Viva de Vic, entre setmana, per fer-hi negoci. I, en cap de setmana, per passar-s'ho bé. És la idea que es desprèn de les dues decisions estratègiques de la 28a edició: la concentració de tota l'activitat professional a L'Atlàntida (fins ara es repartia entre aquest teatre i El Sucre, que no estan precisament a prop) i l'avançament de la jornada inaugural, que fins ara s'havia fet en dijous i que, enguany, es farà demà, dimecres, amb l'aliança entre Maika Makovski i el Quartet Brossa o l'estrena del projecte que, l'any passat, va ser finançat amb els guanys del premi Puig-Porret: Festa de balls per salvar el món, en el qual Miguel Ángel Blanca (Manos de Topo) dirigeix una “comèdia musical” amb coreografies aparentment impossibles i músiques com el reggaeton i la lambada.

En horari “de negocis” (no tancades, però, a la resta de públic), s'hi escoltaran també estrenes destacades com les dels nous discos de Gossos, Enric Montefusco i Eduard Canimas; projectes com el que uneix Kepa Junkera i Los Hermanos Cubero, i propostes força habituals de veure ja en escenaris del país com les d'Ara Malikian i Myles Sanko.

I després del negoci, la festa, plasmada en concerts a la plaça Major i El Sucre, divendres a la nit i dissabte, de Lax'n'Busto, La Raíz o Quimi Portet. El Mercat de Música Viva té enguany un pressupost de 847.000 euros, la major part dels quals assumits per la Generalitat, l'Ajuntament i Damm.