Tres monòlegs àcids

Joan Ollé, Sílvia Munt, Jordi Casanovas, Joan Maria Segura, Cristina Clemente i Àngel Alonso dirigeixen obres a la Muntaner

La Sala Muntaner de Barcelona suma un cartell amb actors còmplices (Pepa Plana, Ramon Madaula, Lluís Soler, Mercè Arànega o el mentalista Luis Pardo) i on debutarà la directora Sílvia Munt i Joan Ollé presentarà aquell Delikatessen que va inaugurar el Temporada Alta del 2013, en format de cabaret literari intens amb un repartiment totalment renovat. Destaquen tres monòlegs femenins: Belén Fabra a Madame Bovary, que fa temporada a Barcelona després de fer algunes actuacions per Catalunya; la reposició de la comèdia amarga M.A.R.I. L.U.L.A., amb Mònica Glaenzel (el 2014 ja va triomfar a La Seca), i l'espectacle de clown per a adults Paradís pintat, de Pepa Plana (que es va poder veure només tres dies en el Festival Grec). Avui arrenca la temporada de la Sala Muntaner amb el nou espectacle de Barcelona Gay men's Chorus: Ànima.

Àngel Alonso volia abordar, des de feia anys, l'adaptació al teatre de la novel·la Madame Bovary, de gustave Flaubert. No ho va fer fins que va trobar la fórmula (que fos la protagonista qui assumís el rol de narrador, mantenint l'estil lliure indirecte de l'original) i una actriu amb prou trajectòria per “al personatge més complex” de la literatura, segons Alonso, i amb un atractiu lluminós. L'actriu Belén Fabra celebra que el “camí llarg” fins a trobar on fer temporada li ha anat bé a l'espectacle: “És gustós veure com el personatge viu les paraules de Flaubert”.

Glaenzel torna a Barcelona amb un text que ha descobert una nova faceta de l'actriu (sempre molt relacionada amb els seus papers còmics de la tele). Pepa Plana repetirà a la Muntaner, la primera sala que va entendre que era possible que una dona fes de clown per a adults. Fa vint anys va estar quasi tot un any representant De Pe a Pa a la Muntaner. Ara recupera el Paradís pintat, una peça que evoca la necessitat de volar per descobrir món, atrevir-se a sortir de la zona de confort. Joan Ollé fa una versió simplificada del Delikatessen; en lloc d'una lectura dramatitzada, com es va veure al Temporada Alta, serà un cabaret del tipus Paraules d'amor (La Seca, 2015) o L'illa del tresor, un format al qual té molt ben presa la mida. Sílvia Munt dirigirà una adaptació de Dansa de mort, de Strindberg, que ha de reescriure Jordi Casanovas, que la identifica com la precursora de les obres de crisi de parella tipus Qui té por de Virgínia Woolf?. L'altra producció és L'electe, un text de Ramon Madaula (que interpreta amb Roger Coma) que neix del Torneig de Dramatúrgia del Temporada Alta i que sorgeix de la pregunta: per què una persona vol ser president del govern de la Generalitat? Joan Maria Segura dirigirà Camarades, una altra comèdia cruel en què enfronta dos antics amics (l'un manté la seva lluita política de la clandestinitat i l'altre és un empresari poderós) en una situació extrema. La Muntaner reposa per Nadal El test, el seu gran èxit de l'any passat. David Vert i Dolo Beltran tenen nous companys: Sergio Caballero i Clàudia Costas.