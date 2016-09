“Vigilem el món creat pel déu artista”

; em diuen procuctora de projectes impossibles Estem a principi de temporada. Bona hora per saber com comença un espectacle. Ho és amb la labor de la producció executiva?

Un espectacle comença amb una idea d'un artista o d'una empresa. D'entrada, sembla una bona idea i cal confrontar-la, buscar una sala a Barcelona o a Catalunya, perquè a vegades s'estrena a fora i fa temporada a Barcelona per tancar el cicle. A vegades hi ha idees nefastes que s'han acabat estrenant i altres que semblaven molt bones que els ha faltat empenta per fer-se realitat.

Se'n surt, normalment, amb els seus projectes?

Em diuen la productora dels projectes impossibles. Hi ha projectes que tenen circuit en les sales alternatives i altres en les comercials. Encara crec que hi haurà un teatre mitjà per recuperar La vampira del Raval. Seria un error que no es recuperés.

Què pot trigar a fer-se realitat un projecte?

Hi ha projectes en què l'artista ve amb cap recurs per invertir, només amb el seu suport incondicional. Llavors pots estar-hi d'un a dos o quatre anys. Altres vegades, si trobes algú que aporti els diners, pot ser immediat, depèn només de trobar un forat en la programació de la sala triada. A vegades simplement em contracten perquè encaixi el trencaclosques. Llavors, normalment, em contracten com a treballadora, no des de Bohèmia's. A més de producció, també puc fer distribució dels espectacles propis o d'altres que crec que poden interessar.

Bohèmia's és una empresa pròpia.

Som dues sòcies. Ara, quan treballo amb una producció pròpia tinc un equip tècnic estable i de comunicació.

Quants diners pot costar aixecar un espectacle?

Jo contracto el personal amb un mínim, que és el que fixa el conveni de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Si algú em demana treballar sense recursos, perquè és un projecte molt personal, jo m'hi apunto com si fos en una ONG, de manera romàntica. Un projecte mínim pot costar uns 30.000 euros, amb un repartiment curt i barat.

Quina és la seva feina?

El director fa de déu artista, crea el seu món. Els productors hem de vigilar que aquest univers no s'escapi. Hem d'aconseguir que es coordinin bé entre ells, que tots els cavalls arribin junts al final de la cursa, com si pilotéssim una quadriga.

Vaja, que teniu un aire de fiscalitzadors.

Hem de fer veure que tenim mala llet. Que cadascú sigui còmplice. Si no es vigila, el director pot demanar quatre cops canvi de vestuari o el d'il·luminació demanar sempre més focus. Tot s'ha de preveure i s'han de minimitzar les repercussions de la creació i aconseguir que finalment sigui possible.

La crisi ha baixat alguns egos d'artistes?

En general, hi ha molta humilitat. És un món complicat que fem perquè ens agrada. Si hi ha un compromís amb el projecte, la gent s'hi adapta millor. Són més difícils els projectes comercials, en què hi ha una finalitat lucrativa perquè s'aspira a un públic més ampli. La veritat és que em costa que aquests projectes tinguin grans beneficis. No hi ha una vareta màgica que indiqui què cal fer per assolir l'èxit.

Com va arribar a ser productora executiva?

De petita deia que de gran volia ser feliç. Quan era jove no sabia que es podia estudiar direcció a l'Institut del Teatre i vaig acabar fent història de l'art perquè hi havia un professor, Ricard Salvat, que impartia una assignatura d'arts escèniques. A la classe, un dia va venir una directora i ens va demanar col·laboradors. M'hi vaig apuntar i em va proposar que amb una altra companya portéssim la producció executiva de Cel de nit a l'Artenbrut. Era el 1997. Des de llavors, la Mercè Anglès em va anar encarregant projectes. I el 2007, després d'una època de treballar de regidora i productora a Focus, vam crear Bohèmia's.

Una producció es rendibilitza amb les gires, i ara han caigut notablement...

Costa molt, sí. I hi ha molta competència. Hi ha molts espectacles de la dimensió de format mitjà i petit que venc. Jo sempre incloc les despeses de Seguretat Social en les actuacions de gira i els que no ho fan es converteixen en competència deslleial. Per això són molt més barats. Per a mi, la producció no s'acaba amb l'estrena, sinó després d'acabar la temporada a Barcelona. Avui no poden sortir els números en sales de poc aforament. Per això ara la Generalitat ajuda les sales perquè financin part del sou dels actors. Cal fer temporada per facilitar que els programadors tinguin temps de veure l'espectacle i que el contractin.

Va a veure espectacles fora?

Aprofito quan vaig de vacances però no tinc ni temps per voltar. Triem les obres a partir del que ens recomanen i dels textos que ens passen. Va ser així com vam tirar el Ciara de David Harrower, amb Àngels Bassas.