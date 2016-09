El gust per l'aventura

“En Raúl em va dir que podia donar un altre color a les meves cançons... i hi vaig confiar”

L'històric cantautor nord-americà Jackson Browne ha col·laborat insistentment amb músics catalans i espanyols d'ençà que, fa ja més de quinze anys, va llogar amb la seva dona un pis a la Vila de Gràcia que visita habitualment. Ha estat allà, principalment, on l'insigne compositor de Take it easy i These days ha assajat aquest últim any amb el guitarrista i antropòleg Raúl Rodríguez, fill de Martirio, i els instrumentistes catalans que toquen habitualment amb aquest últim (Aleix Tobias, Guillem Aguilar i Mario Mas) l'espectacle Song & Son, un encàrrec del Festival de Flamenc de Nova York que, dissabte, arribarà a l'Apolo de Barcelona (20:00h) en el marc d'una gira per l'Estat que arrenca avui a Madrid.

Que Jackson Browne, a diferència del que farien altres déus nord-americans de la cançó, deixi grapejar el seu totèmic repertori per un sevillà 26 anys més jove que ell i provinent d'una tradició musical, en principi, molt allunyada, denota confiança i, sobretot, gust per l'aventura. “En Raúl em va dir que podia donar un altre color a les meves cançons... i simplement hi vaig confiar”, confessa Browne, que va descobrir les virtuts de Rodríguez quan aquest exercia de guitarrista de Kiko Veneno. “Versionaven Take it easy, la qual cosa era molt amable per part seva. Més tard em van recomanar Son de la Frontera [un grup, ja dissolt, en el qual Rodríguez incorporava el tres cubà, un instrument derivat de la guitarra] i em va semblar una gran, gran banda [Browne, en una entrevista a la influent revista Mojo el 2005, parlava del “millor grup nou que havia sentit aquell any en qualsevol gènere”]. I, finalment, quan l'any 2006 vam venir de gira amb David Lindley, vam coincidir bastant. Recordo passar un dia sencer amb ell a Sevilla i adonar-me d'un munt de connexions entre en Raúl i en Lindley, que havia tocat flamenc de petit i, fins i tot, havia guanyat concursos de banjo tocant flamenc! En Raúl és un tipus amb bon gust i un gran sentit per a l'aventura. I, com Lindley, és conscient que el flamenc, així com altres músiques, vénen d'un lloc i es dirigeixen cap a un altre.”

Tradicions entrelligades