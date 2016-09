Els Beatles, per dins

G. VIDAL

Fa quaranta-sis anys que es van dissoldre i cinquanta que van deixar de fer concerts, però els Beatles mantenen inalterable la seva condició de gallina dels ous d'or. Gairebé tres anys després del segon volum de Live at the BBC, i coincidint amb la pel·lícula de Ron Howard, es publica un altre llançament destacable: Live at Hollywood Bowl, del qual existia una versió rudimentària –i descatalogada– de l'any 1977 i que, ara, es reedita amb quatre cançons mai publicades i la mà màgica de Giles Martin, fill del veritable cinquè Beatle, el productor George Martin, i responsable que, en la nova versió del disc, “la claredat hagi estat millorada i la immediatesa i emoció visceral s'escoltin com mai s'havia fet abans”.

Live at Hollywood Bowl, del qual al novembre es publicarà una versió en vinil, captura disset cançons dels tres concerts que el quartet va oferir entre el 1964 i el 1965 en aquest recinte de Los Angeles, entre les quals figuren Twist and shout, Dizzy Miss Lizzy, Can't buy me love, Things we said today, A hard day's night, Help! i I want to hold your hand.