CaixaForum porta a Lleida la fragilitat del Mediterrani

El centre d'exposicions del CaixaForum a Lleida va obrir ahir la temporada amb la inauguració de l'exposició Mediterrani, el nostre mar com mai l'has vist. Es tracta d'una mostra que vol ser, en paraules dels seus organitzadors, una porta oberta a la reflexió sobre la relació dels humans amb el mar i sobre com actuar davant de fets objectius, com ara la superpoblació de les costes i la limitada capacitat de renovació del Mediterrani.

La mostra convida l'espectador a posar-hi els cinc sentits. Es poden sentir els sons que produeixen els cetacis o tenir la sensació de caminar dins de l'aigua amb els peixos nedant sobre els caps.

L'exposició té un doble caràcter, científic i didàctic alhora. Recull alguns dels treballs i descobriments científics en marxa actualment sobre la situació del mar Mediterrani, i els intenta traslladar de manera divulgativa a un públic general i familiar. Entre altres elements, s'hi mostren diversos elements geològics que expliquen l'evolució del mar al llarg de la història: com fa sis milions d'anys es va assecar i es va convertir en un desert, i com posteriorment, i gràcies a un moviment de plaques tectòniques, va tornar a esdevenir un mar. Una de les curiositats de l'exposició és veure com l'obertura de manera natural d'un gran canal en el que ara és l'estret de Gibraltar va provocar la que es considera la inundació més gran de la història, amb les aigües de l'oceà Atlàntic omplint, al llarg d'un període de dos anys, el que ara és el mar Mediterrani.

En la visita a la mostra també s'alerta de la situació delicada dels ecosistemes marins del Mediterrani. És un mar amb una alta biodiversitat, amb 17.000 espècies registrades i amb zones d'elevada importància ecològica, però l'exposició també alerta dels perills i amenaces que té avui aquesta diversitat: a més de la sobreexplotació dels recursos, hi habiten segons els darrers estudis científics 637 espècies invasores, i la temperatura de l'aigua afavoreix l'aparició de plagues.