El nen d'en ‘Papitu'

El director Víctor Álvaro recupera el text L'habitació del nen amb la seva companyia Gataro al Teatre Almeria. Serà la primera obra de la temporada i pretén ser un homenatge a l'avi artístic dels dramaturgs d'avui, Josep Maria Benet i Jornet, conegut amistosament com a Papitu. L'obra s'estrena el 3 d'octubre i es podrà veure fins al 5 de novembre.

El text es va estrenar al Teatre Lliure el 2003 i responia a l'interès de presentar al públic dues realitats contraposades: un pare i una mare van a despertar el seu fill el dia de l'aniversari i se'l troben a la finestra. El pare creu que el fill és viu, que no va caure, i la mare està convençuda que va morir en caure accidentalment d'un quart pis. Com a la paradoxa de Schrödinger (en què es manté la teoria que un gat és viu i mort alhora dins d'una caixa fins que no es decideix a obrir-la), no es pot saber si el fill és viu o mort. Santi Ricart i Savina Figueras mantenen aquest duel de realitats oposades. La presència del nen, Guifré Bagés, serà a través d'una filmació que es podrà veure en petits instants del muntatge.

Aquesta serà una temporada en què es podran veure, com a mínim, tres obres escrites per Benet i Jornet. La Sala Beckett també prepara La desaparició de Wendy i el Lliure, Revolta de bruixes; el juny del 2015 es van celebrar al TNC els 75 anys de l'autor, a qui se li acabava de diagnosticar l'Alzheimer. Víctor Álvaro aspira a muntar l'últim text, encara inèdit de l'autor, però necessita un suport per a la coproducció.