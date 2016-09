Renoir i la dona feliç

El ‘Bal du Moulin de la Galette' va ser un influx de modernitat per a molts artistes catalans

El 1917, un gest de solidaritat va convertir Barcelona en la capital mundial de l'art. París, fustigada per la Gran Guerra, va rebre l'ajut d'una colla d'artistes catalans –entre ells Ramon Casas i Santiago Rusiñol– que es van arremangar per organitzar una gran exposició d'art francès al Palau de Belles Arts de Barcelona. La mostra va ser espectacular, amb més de 1.500 obres de la flor i nata de l'art francès. Cézanne, Degas, Manet, Monet, Pissarro... i Renoir. D'aquest puntal de la pintura impressionista, va lluir una peça del tot icònica: el Bal du Moulin de la Galette.

Cent anys després, torna a ser a la capital catalana, ara a la seu de la Fundació Mapfre, la Casa Garriga Nogués, on si no en fan prou amb aquesta peça mestra pintada el 1876, en trobaran 39 més, de Renoir. Un esdeveniment així només ha estat possible gràcies a la col·laboració dels museus d'Orsay i de l'Orangerie, que no acostumen a desprendre's tan fàcilment dels seus tresors. Només s'ha de dir que el Bal du Moulin de la Galette tan sols ha sortit de França cinc cops. Amb el d'ara, ja seran dos a Barcelona.

Renoir entre dones, que s'obre demà dissabte i es podrà visitar fins al 8 de gener, és la típica exposició que el gran públic es deleix per veure, encara que hagi de fer llargues cues, que n'haurà de fer. L'impressionisme mou muntanyes. I això que en el cas d'aquest artista va representar únicament deu anys d'una trajectòria de mig segle. Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) va ser moltes més coses que impressionista, però ara qualsevol li treu l'etiqueta que li ha donat tanta fama.

Un artista camaleònic

La mostra a la Mapfre examina aquesta evolució amb obres de pràcticament totes les seves èpoques i sempre sota l'influx que va exercir en ell la dona. En l'etapa radicalment impressionista, la dona li va facilitar la clau per entrar en la modernitat. “Renoir pinta la dona parisenca que vesteix a l'última, que es relaciona socialment, que té hàbits culturals [la pinta llegint] i que, en definitiva, se sent bé amb ella mateixa. És una dona feliç”, subratlla Pablo Jiménez Burillo, el responsable de la programació de la institució madrilenya, que ha fet una inversió important per dur a Barcelona aquest projecte (ha costat 600.000 euros).

Però després d'aquesta dècada impressionista prodigiosa, el 1880 Renoir cau en un estat de profunda depressió. La crítica celebra el seu colorisme, però l'acusa de no saber dibuixar. I ell respon a aquesta provocació viatjant a Roma, on escodrinya a fons el geni dels frescos de Rafael. La tornada d'Itàlia marca l'inici d'un període clàssic, un retorn a l'ordre que només al final de la seva vida maridarà amb el seu originari esperit impressionista. “En comparació amb Monet, que va fer una evolució més lineal, Renoir necessita reinventar-se permanentment. No volia deixar d'aprendre”, precisa el comissari, Paul Perrin.

Això no sempre va ser ben comprès. Hi ha moltes obres de Renoir que van rebre atacs duríssims –com Les banyistes, 1918-1919, la seva última gran tela feta ben poc abans de morir, que tanca el recorregut expositiu–. No li perdonaven que s'hagués desviat del camí de l'avantguarda per abraçar la tradició. Però hi va haver algú que sí el va entendre, com ara Picasso, que quan va entregar la sèrie gràfica Suite Vollard li va exigir al galerista com a pagament un Cézanne i un Renoir.

Tot i que l'exposició de la Mapfre està dedicada plenament a Renoir, hi ha 30 obres més d'altres autors. De Picasso, dues pintures de gran format. Degas també hi és present, amb la seva representació de la dona maldestra i neguitosa. Quina diferència entre l'un i l'altre. “Avui el feminisme etiqueta Renoir de misogin, mentre que considera Degas més sensible amb la condició de la dona. Però hem de saber que per als seus contemporanis va ser a l'inrevés: el modern era Renoir, i el conservador, Degas”, matisa Perrin.

Renoir va ser, en efecte, el far de modernitat també per a molts artistes catalans. Rusiñol, Casas o Carles Casagemas es van emmirallar en el goig de viure de la seva pintura i, especialment, del Bal du Moulin de la Galette. Emulant el mestre, tots tres van representar amb els seus pinzells el lloc mític del barri parisenc de Montmartre, on es divertien les classes populars, i que ells tan bé coneixien perquè hi havien viscut. Les seves visions pictòriques del Moulin de la Galette broden l'exposició.