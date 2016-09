Una dècada teatral per fer temporada

Sentir que és un privilegi poder tornar del bolo amb bici a casa. L'Agrupación Señor Serrano, que aquest octubre celebra la seva dècada d'existència, programarà la seva primera temporada a Barcelona. Lleó de Plata en la Biennal de Venècia del 2015, un 90% de les seves actuacions són fora de Catalunya. Ho farà al Lliure, de dijous a diumenge després que fa un parell d'anys anul·lessin la que havia de ser la primera temporada a La Seca que es va programar “per un malentès”, segons paraules del director Àlex Serrano. Des de dijous i fins diumenge vinent, conviden a un marató amb tres espectacles: Katastrophe, Brickman Brando Bubble Boom i A house in Asia (premi de la Crítica de Barcelona 2014 en la categoria de noves tendències).

L'últim espectacle dels Serrano es va estrenar aquest juliol en el Festival Grec, Birdie. Totes quatre peces remeten a la segona època d'una companyia que va optar el 2011 per donar preponderància al treball de vídeo (defineixen els seus muntatges com a “cinema en temps real”) davant la interpretació i el text. Darrere sempre hi ha una tesi que aborden i un cert aire lúdic. A Katastrophe, qüestionen si té el mateix significat la mort de 20.000 persones en un terratrèmol o en un acte d'extermini. Els óssos de Haribo són els protagonistes d'aquestes calamitats naturals o humanes. A Brickman... marquen la diferència entre casa i llar. I s'inspiren en films de Marlon Brando, un actor que va disposar de 150 cases diferents però que va acabar morint a casa del seu veí de Los Angeles, Michael Jackson. A A house in Asia fan una reflexió sobre el discurs polític de transformar l'adversari polític en un monstre per poder-lo destruir. S'inspira en l'actuació dels marines per matar Bin Laden. Els americans titllaven Bin Laden de Gerónimo. Per això, en les maquetes la lluita és entre figueretes de cowboys i de tribus d'indis.