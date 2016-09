“Estem davant d'un fet històric per a la colla”

Els Castellers de Berga són l'única colla castellera del Berguedà. Fa només quatre anys que van ser batejats, però ja han aconseguit entrar al concurs de castells que se celebrarà l'1 i el 2 d'octubre a Tarragona com una de les trenta millors colles castelleres del país. Núria Rigola és la presidenta de l'entitat. Té 37 anys i està implicada en els castellers des que la colla va fer els primers passos. És una de les gralleres.

Què suposa per als Castellers de Berga ser al concurs de castells?

És un gran honor, un fet històric per a nosaltres. Fa només 4 anys que fem castells i ser entre les trenta millors colles és un autèntic luxe.

Com s'encara aquest esdeveniment des de la colla?

Com un gran repte. L'organització del concurs avalua les teves dues millors actuacions des del setembre del 2015 fins a l'agost d'aquest any. Nosaltres no ens vam plantejar la temporada per anar al concurs, però la feina i l'esforç als assajos han tingut aquesta recompensa i ens fa molta il·lusió ser-hi.

Anar al concurs de castells és el màxim a què es pot aspirar en el món casteller?

Suposo que sí. Val a dir que nosaltres estem en la segona categoria. De la primera a la dotzena colla competeixen dissabte, mentre que de la 13 a la 30 ho fem diumenge. Hi ha colles convidades, però nosaltres hem entrat al top 30 per mèrits propis.

I, a més, sou una de les colles més joves de l'edició. Sou una de les grans promeses del panorama?

[Riu] Déu n'hi do, quina pregunta! Anem de mica en mica. Hem evolucionat molt ràpid, però això ha estat perquè la gent de la colla són gent compromesa i amb dedicació. Els assajos han estat molt concorreguts des dels primers dies. Com a totes les colles, hi ha gent que ha vingut i ha marxat però sempre hem aconseguit ser un gruix de persones important en els assajos.

La gent de la colla són gent experimentada?

Aquí el món casteller universitari hi té un paper important. Quan vam començar, alguns dels membres de la colla ja havien tocat els castells gràcies a les colles que hi ha a les universitats. Això va fer que entre ells fessin córrer la veu i, així, hi va haver gent d'altres colles que ens van venir a ajudar els primers dies. Recordo que van venir de Guissona, de Barcelona, algun de Vilafranca... I això fa que vagis agafant experiència.

I en quatre anys, us planteu entre les 30 millors colles del país. L'objectiu a llarg termini és competir de tu a tu amb les grans colles de Catalunya?

No... De moment, no. Això seria pensar molt enllà. Hem d'anar dia a dia i pair el que estem fent. Per poder competir al nivell d'aquestes colles tan grans necessitem compromís i gent disposada a venir als assajos. Molta més de la que ja tenim ara.

I a curt termini, quin és o quin era l'objectiu que us plantejàveu per aquest any?

Com a mínim, mantenir el que s'havia fet fins ara. Ah! I un dels reptes més importants era trobar un local nou. Ara som al local del Cinema Catalunya, però fa només fa 6 mesos que ens hi hem traslladat. Volíem tenir local propi. No només volíem fer castells sinó que volíem tenir una infraestructura on poder preparar-los bé. Necessitàvem un canvi perquè a l'antic local, a Cal Cuberas, els castells de 7 amb pinya tocaven al sostre i això ens limitava a quedar-nos estancats.

Ara, però, heu trobat un nou local que us permet ser més ambiciosos. Quina és l'essència dels Castellers de Berga?

Som un grup de persones molt implicades i obertes a tothom. Necessitem gent per engrandir la colla, però també volem que la nostra nova casa, el Cinema Catalunya, sigui la casa de tots. Per això, sempre que podem, posem el local a disposició de les entitats que el necessitin. Entre tots ens hem d'ajudar a donar vida a la ciutat. Crec que ho estem aconseguint.