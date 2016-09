El govern reforça el Museu de Lleida en ple conflicte per Sixena

El conseller de Cultura, Santi Vila, va anunciar ahir des de Lleida que la Generalitat iniciarà els tràmits per declarar, el de Lleida, museu d'interès nacional. La declaració no implica una protecció complementària per a les obres de Sixena en litigi però suposarà una aportació complementària, enguany, de 217.650 euros, per poder tancar l'exercici del 2016 sense dèficit i resoldre el que s'ha acumulat en els darrers anys; i a partir del 2017, un aportació extraordinària del Departament de Cultura de 143.300 euros anuals, un 42% del que havia aportat fins ara.

En declaracions recollides per l'agència ACN, Vila va assegurar que aquesta inversió complementària és “absolutament necessària” per equilibrar els comptes i per poder afrontar nous projectes. L'any 2015 ja es va fer una aportació extraordinària, després d'un estira-i-arronsa amb les altres administracions que participen en el museu.

I és que les dificultats pressupostàries afecten el museu des de la crisi, i han provocat tensions entre les institucions que el gestionen i financen. El Patronat del Museu de Lleida està format per la Generalitat, la Paeria, el Consell Comarcal del Segrià, la Diputació i el Bisbat de Lleida. L'any 2008, el seu pressupost anual era d'1,5 milions d'euros, però les diverses aportacions de les administracions van anar caient i actualment és de 977.907 euros, dels quals 342.000 provenen de la Generalitat.

L'aportació extraordinària de més de 200.000 euros per a l'actual exercici servirà per poder tancar l'any a zero i eixugar el dèficit acumulat dels darrers dos anys.

Vila va reconèixer ahir un “greuge històric” de manca d'inversions a l'equipament i va dir que l'increment de l'aportació de la Generalitat i la declaració com a museu d'interès nacional es fa per compensar-ho.

A més d'inversió, el Museu de Lleida tindrà un important reforç en les seves col·leccions. El conseller va anunciar la compra a un particular, per valor de 100.000 euros, d'una col·lecció de ceràmica lleidatana de finals de segle XVII, formada per 24 peces. També se cediran, per part del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), sis obres d'important valor artístic i històric. Es tracta d'un calvari romànic de Tragó de Noguera de finals del segle XII, i cinc retaules del segle XV de Pere Garcia de Benavarri, de dos metres, provinents de l'antiga església de Sant Joan de Lleida i que es trobaven actualment al MNAC. Ara es trobaran en situació de dipòsit estable al Museu de Lleida, que les podrà exhibir amb la resta de la seva col·lecció d'art sacre i de Pere de Benavarri.

D'interès nacional