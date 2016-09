A Vic, en el seu zenit

Esperonats en veure que Zenit, a la venda des d'ahir, es col·locava de bon matí al número dos de vendes a iTunes, Gossos van engegar al Mercat de Música Viva de Vic una etapa que representa, segons afirmen, “el punt més alt de la seva vida i carrera”. Van comparèixer, plens de ganes, amb les mateixes màscares d'animals darrere les quals s'amaguen en la portada d'aquest onzè àlbum d'estudi i, amb la peça que dóna nom al disc, van posar de manifest la seva inclinació cap a sonoritats electròniques. Un tema potent, amb teclats vintage, guitarres poderoses i veus agudes, representatiu dels Gossos actuals. “Vic és gairebé la nostra segona casa. Potser la primera, musicalment parlant. Fa 23 anys estàvem tocant pels carrers de la ciutat...”, va recordar Natxo Tarrés.

Gossos van tocar quatre temes més de Zenit, durant els quals Oriol Farré va encarregar-se dels teclats. A Voldria dir-te, de cadència reggae i jocs de veus típicament Gossos, espremen una fórmula que a Corren, un dels tres únics temes no pertanyents a Zenit que van tocar, els va donar grans resultats. A Com abans, de ritme veloç, i Pluja d'estrelles, un mig temps amb grand finale, el baixista Roger Farré assumeix la veu cantant. I a Un nou present, de gran poder melòdic i marcada per les línies de guitarra de Juanjo Muñoz, Gossos canten sobre “la necessitat de tenir tantes oportunitats com faci falta per aixecar-se i tornar a començar”. Al final, aproximant-se a les primeres files de L'Atlàntida mentre enllestien la feina amb L'illa, els de Manresa mostraven obertament la seva eufòria i es treien de sobre la pressió dels últims dies, en què no estava clar que el bateria Santi Serratosa, per causes mèdiques, pogués tocar.

El Mercat de Música Viva de Vic, d'altra banda, va emprendre ahir la seva activitat més lúdica, amb actuacions de Trau, Lax'n'Busto i Gramophone Allstars a la plaça Major i, al Sucre, l'estrena d'Aire, el nou disc de Gertrudis després d'un silenci de cinc anys.