Mor als 88 anys Edward Albee, autor de ‘Qui te por de Virginia Woolf?'

El dramaturg Edward Albee, autor de Qui té por de Virginia Woolf? i guanyador de tres premis Pulitzer, ha mort als 88 anys a casa seva, a Montauk (Long Island, EUA). El seu assistent personal i director de la Fundació Edward F. Albee, Jakob Holder, ha confirmat la seva mort, tot i que no ha informat de les causes.

Encara que la seva obra més aclamada va ser Qui té por de Virginia Woolf? (1961-62), els Pulitzer li van arribar per A Delicate Balance (1967), Seascape (1974) i Three Tall Women (1994). Qui té por de Virginia Woolf? va convertir-se en pel·lícula el 1966, dirigida per Mike Nichols i protagonitzada per dues estrelles del moment, Richard Burton i Elizabeth Taylor.

Albee va néixer a Virgínia el 1928 i va ser adoptat a les dues setmanes per una família de Nova York amb la qual mai va congeniar. Sent adolescent va marxar de casa perquè s'oposaven al fet que es dediqués a la dramatúrgia.

Albee va formar part d'una generació de dramaturgs que va incloure a Eugene O'Neill, Arthur Miller i Tennessee Williams.