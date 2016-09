‘Joc de trons', la sèrie amb més Emmys de la història

Per segon any consecutiu, Joc de Trons ha tornar a triomfar a la gala dels Emmy celebrada aquesta nit a Los Ángeles en aconseguir tres dels principals guardons en la categoria de drama: millor sèrie, direcció i guió, més nou guardons tècnics. Amb aquests nous premis l'epopeia fantàstica de HBO es converteix en la sèrie amb més Emmys de la història, amb 38, superant així els 37 aconseguits pel psiquiatra Fraiser.

En la cerimònia organitzada al teatre Microsoft de Los Angeles, i presentada per Jimmy Kimel, també han triomfat Veep i People Versus OJ Simpson en les categories de comèdia i minisèrie.

El guardó al millor actor dramàtic ha estat per a Rami Malek, l'introvertit pirata informàtic del thriller cibernètic Mr.Robot, que s'ha imposat a contrincants com Kevin Spacey (House of Cards) o Bob Odenkirk (Better call Saul). Una altra de les sorpreses de la gala ha estat l'Emmy a la millor actriu dramàtica per a Tatiana Maslany per Orphan Black. A l'escenari, Maslany ha volgut destacar que se sent “molt afortunada” per poder formar part d'una sèrie que posa “les dones en el centre”.