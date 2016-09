Taxa per a la cultura

Impulsar l'activitat cultural a l'agost, crear un gran festival de dansa, incorporar Barcelona al circuit de grans exposicions internacionals i aconseguir patrocinis i mecenatges a partir de la Fundació Barcelona Cultura són algunes de les mesures que proposa el tinent d'alcalde d'Empresa, Cultura i Innovació de l'Ajuntament barceloní, el socialista Jaume Collboni. El polític, que va accedir al càrrec al maig per l'acord entre el PSC i Barcelona en Comú, va desglossar ahir a la tarda en 10 objectius i 34 mesures el seu pla de política cultural per a Barcelona, en una conferència al Mercat de les Flors.

Entre les mesures proposades per Collboni, i davant la gran presència de turistes a la ciutat i el canvi d'hàbits dels barcelonins el mes d'agost, hi ha que “torni a haver-hi una oferta internacional, amb nous festivals culturals” en aquest període de l'any, més enllà del festival Grec. Collboni espera, tal com s'ha proposat a la Generalitat, obtenir el cent per cent (o si més no un percentatge alt) de la taxa turística per pernoctació a Barcelona, “de manera que ens permeti finançar aquestes programacions i alhora repercuteixi en els ciutadans locals i en els mateixos turistes”.

L'increment d'una oferta cultural atractiva, que atragui nous públics i creï nous hàbits culturals és un dels objectius de Collboni. “Molts de nosaltres hem viatjat algun cop a una ciutat per assistir a un acte o exposició concreta. Tinc la sensació que això no passa a Barcelona”, assegura el tinent d'alcalde. En aquest sentit, una de les mesures pretén que Barcelona entri en el circuit de les grans exposicions internacionals. De la mateixa manera, es vol crear un gran festival de dansa, “una vella reivindicació del sector”.

És clar que Collboni condiciona els resultats d'aquests propòsits “als pressupostos i als acords polítics”. En qüestions monetàries, la carta als Reis del tinent d'alcalde demana un 15% d'increment per a Cultura, la qual cosa suposaria uns 15 milions d'euros més. A tot això s'hauria d'afegir el suport del sector privat, en patrocinis i mecenatge, “donant un nou paper i impuls a la Fundació Barcelona Cultura”.

La ‘Carmela', de Plensa

D'altra banda, després que Collboni anunciés dissabte que l'escultura Carmela, de Jaume Plensa, es quedarà fins al 29 d'octubre (la data del final de la mostra era diumenge), davant del Palau de la Música, el tinent d'alcalde assegura que s'està negociant amb l'artista la permanència de la peça, però no ha volgut precisar els detalls de l'operació.