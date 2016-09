El creador de ‘Gomorra' parlarà de la sèrie, a Girona

En el panorama audiovisual, les sèries han pres el protagonisme. I no només a les pantalles. Els seus entusiastes capitalitzen la majoria de converses, i parlar quotidianament de sèries com Joc de trons, House of cards o Stranger things és un fet més que habitual. També en el camp intel·lectual, són molts els estudiosos que analitzen des de diferents vessants acadèmics aquesta tercera edat d'or de la televisió que ha portat aquest desfermat consum de produccions televisives per part de la cultura de masses.

En aquest context actual, el CaixaForum Girona se suma a aquesta febre i ha organitzat un cicle de conferències que, sota el títol de Temps de sèries, té la voluntat de contribuir al debat d'aquest fenomen. Tindrà lloc els dimarts del mes de novembre, a les set del vespre, i constarà de quatre conferències a través de les quals s'analitzaran algunes de les produccions més interessants.

Per començar, obriran el cicle els assagistes i professors Xavier Pérez i Jordi Balló, parlant de L'era shakespeariana de la ficció televisiva, o de com les sèries beuen de la font creativa del cèlebre dramaturg i de la seva varietat de procediments narratius. Això serà el 8 de novembre.

Una setmana després, el 15 de novembre, la professora de la Universitat de Zuric Elizabeth Bronfen exposarà, a propòsit de Mad men, com la ficció televisiva contemporània troba l'experiència d'una distància temporal capaç de mostrar el retrat més fidel del nostre temps.

La Camorra a ‘Gomorra'