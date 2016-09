Jutjats per la venda de 73 obres falsificades

Dues obres de Josep Guinovart per 300 euros cada una, i una de Joan Josep Tharrats per 1.500. Són dos exemples d'un total de 73 obres d'artistes reconeguts suposadament falsificades i venudes per tres homes acusats d'un delicte continuat d'estafa, el 2013 a Barcelona.

L'Audiència de Barcelona va jutjar ahir Àngel Abad, Sergi Carbajal i Francesc Sitjà, que van negar ser els autors d'aquesta estafa. El fiscal va demanar per a Abad quatre anys de presó perquè l'acusa d'un delicte continuat contra la propietat intel·lectual, ja que Abad assegura que va pintar alguns dels quadres, a més del d'estafa. Per a Carbajal, va demanar dos anys de presó, i, al final, va retirar l'acusació a Sitjà.

Abad va explicar al tribunal, de la secció 22, que des dels 14 anys està relacionat amb les obres d'art, a través de la sala de subhastes que tenia la seva mare, la darrera al Born, fins que va muntar el seu negoci. També va assegurar que no pintava des de feia una dècada. “Venia quadres sense certificar, que varia molt el preu, i els meus clients eren especialistes d'art, no pas particulars”, va dir Abad al tribunal. Carbajal li feia d'ajudant en transportar els quadres i cobrar-los, malgrat que en alguns rebuts consta com a venedor i la fiscalia indica que es feia passar pel nét del crític d'art Francesc Galí per fer més creïble que les obres d'art que posseïa eren autèntiques.

Tres de les cinc persones estafades són galeristes i compradors d'obres quan es buiden pisos i dels encants. El fiscal assegura que han d'indemnitzar-los amb 65.400 euros, que és el valor total de les obres falses comprades.

Josep Maria Fuster-Fabra, advocat d'Abad, va assegurar que no hi va haver un cap estafa perquè els compradors eren persones expertes i enteses en la matèria, i sabien a quin preu es venen les obres d'aquests artistes. “Van vendre un Francisco Cossío per 650 euros i si es busca a internet una obra seva val 70.000 euros, i un Peinado per 650 euros i el més econòmic surt a 18.000”, va indicar Fuster-Fabra per il·lustrar la falta de delicte.