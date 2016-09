Mor als 71 anys Curtis Hanson, director de ‘L.A. Confidential'

El realitzador nord-americà Curtis Hanson, director de l'aclamada pel·lícula de cinema negre L.A. Confidential, ha mort aquest dimecres als 71 anys a la seva casa d'Hollywood Hills a Los Ángeles per causes naturals. Nascut el 24 de març del 1945 a Reno (Nevada, EUA), va treballar com a crític de cinema i guionista abans d'asseure's a la cadira de director.

La filmografia de Hanson inclou crèdits en pel·lícules com The River Wild, Wonder Boys, 8 Mile i In Her Shoes. Tot i que la seva cinta més creativa va ser sens dubte L.A. Confidential (1997), una celebrada adaptació de la novel·la de l'escriptor James Ellroy que homenatjava els codis i arquetips del cinema negre clàssic.