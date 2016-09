Selvàtica Teatre estrena a La Planeta la seva primera producció, ‘Llimacs'

Dues actrius, tres personatges: dues germanes i una àvia mostrades –o suggerides– en escena “en un moment i en un espai concrets, i marcades per un fet molt dramàtic del passat, que fa que sobre elles hi hagi una espècie de remordiment, un deute pendent no resolt, en aquesta història d'herències biològiques i també materials, dins d'un context social marcat per la crisi econòmica”. Així es presenta Llimacs, la primera producció de la nova companyia gironina Selvàtica Teatre , que s'estrenarà demà i dissabte a la sala La Planeta de Girona (21 h, 12 euros).

Les actrius Rut Castell i Júlia Canals són les fundadores de Selvàtica Teatre, una companyia que neix amb la voluntat de “crear un espai d'investigació artística, generant sinergies amb diferents artistes de les arts escèniques de les comarques gironines, amb la inquietud de portar a escena projectes de nova creació locals i contemporanis”. Per iniciar aquesta tasca d'experimentació en equip han trobat dues bones aliades: la dramaturga Tona Puig ha escrit el text de Llimacs a partir de temes que li proposaven les dues actrius, i Cristina Cervià les ha dirigit, amb una especial incidència en “el treball psicològic, de les intencions que amaga el text i que li donen realisme i profunditat”. La trama de Llimacs es mou “entre dos plans, un més terrenal i un altre més mental, el del subconscient, reforçat amb una posada en escena força onírica”.

Selvàtica ha reunit un equip molt complet, que inclou l'assessorament coreogràfic de Nagore Somoza –“Hi ha un treball molt físic, relacionat amb la corporalitat dels personatges”–, els paisatges sonors de Jordi Murillo i el vestuari i l'escenografia de Pedra, el tàndem creatiu de Sofía Zunino i Marina Pujadas, resident a Fabra i Coats. Els tècnics Lluís Robirola i Jordi Muñoz, i Olga Taravilla com a responsable de comunicació, formen part també d'un equip “molt entregat”.

A la Mostra de Barcelona