Mireia Vancells s'endú el premi literari Ribera d'Ebre

El premi de narrativa Ribera d'Ebre, que cada any –i ja en fa 34– es lliura en un sopar literari a Vinebre, ha estat enguany per a l'autora de Premià de Mar Mireia Vancells, amb l'obra L'encàrrec. La novel·la se situa a l'any 1957, en plena postguerra, quan l'arquebisbe de Barcelona envia el jove seminarista Marcial Ustrell a comarques a fer inventari dels objectes d'art sacre d'un seguit de parròquies que, per decisió del Vaticà, aviat canviaran de diòcesi. Ningú no sospita que allà, en terres de pagès, d'analfabetisme i de supersticions, el mal espera l'innocent clergue amb els braços oberts. Segons els organitzadors del premi, l'obra plana per la història recent del país i parla de la lluita entre el bé i el mal i de la cobdícia, sobretot la de l'Església a l'hora de gestionar el seu patrimoni.

Mireia Vancells ja té obra publicada. És autora d'El secret de la germandat (Bubok, 2009), Negra memòria (Cossetània, 2013, obra guanyadora del IV Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils) i La carpeta de Vílnius (Bubok, 2015).

El guardó està dotat amb 3.000 euros i la publicació del treball guanyador a Cossetània Edicions. El sopar, que va tenir lloc dimecres, va estar presidit pel conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, i l'alcaldessa de Vinebre i presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim.

El llibre de Tibau

Al començament de l'acte també es va presentar l'obra guanyadora de l'edició del 2015, El nostre pitjor enemic, de Jesús Maria Tibau. La novel·la explica la història d'un general, exdictador d'un país inconcret, que és traslladat d'incògnit a una illa perduda en l'oceà, fet que serveix a l'autor per fer un retrat de les dificultats de comunicació, dels malentesos intergeneracionals, de la manca de tendresa i amor i de la baixa autoestima.