Visa, fotoperiodisme resistent

El festival ha augmentat els protocols de seguretat, a causa dels últims atemptats El festival Visa dedica tres exposicions al drama migratori a les portes d'Europa

La crisi migratòria, els conflictes armats i els atemptats terroristes són alguns dels temes que centren la 28a edició del festival Visa pour l'Image de Perpinyà, un dels festivals dedicats al fotoperiodisme més importants del món, que obre avui les portes fins a l'11 de setembre. Com ja és tradicional, la capital del Rosselló s'omplirà d'imatges punyents i de qualitat, de fotògrafs professionals i de visitants, en un festival que no vol perdre el seu caràcter de “crit a la llibertat”, en paraules del seu director, Jean François Leroy. I com sempre també el festival posa l'accent en l'actualitat de l'últim any, combinant temes que han protagonitzat les portades dels mitjans de comunicació amb altres problemàtiques oblidades o només latents que tenen menys (o cap) cobertura mediàtica.

Vint-i-dues exposicions es podran veure enguany en el festival i, segons el seu director, no s'ha rebut cap tipus de “pressió” de cap estament ni institució a l'hora de triar els temes dels quals es parlarà o del tipus de fotografia que s'exposarà, ni fins i tot després dels atemptats de París i de Niça. “Seguim parlant amb les mateixes paraules i amb la mateixa força del que passa al món, no tindria cap sentit que un festival com Visa censurés el treball dels fotoperiodistes, seria una aberració”, ha manifestat Leroy.

El director del Visa també té molt clar que el festival pretén reflexionar i parlar de “tots els atemptats”, no només dels que han passat a França i Bèlgica. En aquest sentit, Leroy lamenta que el focus mediàtic sovint se centri només en les víctimes properes i que no es tinguin en compte successos, sovint encara més greus, que passen en ciutats com ara Beirut, Istanbul o Bamako.

Els temes de les 22 exposicions incloses en la programació del Visa són diversos. Destaquen les tres mostres que il·lustren el drama migratori a les portes d'Europa: les dues dels fotògrafs grecs Yannis Behrakis i Aris Messinis, i la de la fotògrafa francesa Marie Dorigny, que centra el seu treball en les dones exiliades.

Zika, kurds i guerra

Les conseqüències en nadons del virus del Zika, un altre dels temes informatius de l'any, han estat captades per la càmera de Felipe Dana, que va viatjar a la regió brasilera del Nordeste, epicentre de l'epidèmia. Yuri Kozyrev ha retratat els kurds de l'Iraq, mentre que Frédéric Lafargue ha fotografiat les famílies que fugen de la ciutat iraquiana de Mossul, en mans d'Estat Islàmic.

Però hi ha altres temàtiques menys conegudes. Per exemple, el reportatge de Valerio Bispuri sobre una droga anomenada paco, que està fent estralls a l'Argentina i altres països de Llatinoamèrica. També és difícil que surtin a la llum pública els homosexuals de diversos països africans, on la legislació és molt homòfoba. És el cas d'Uganda, on el govern qualifica els gais de “semimorts”. El fotògraf Frédéric Noy ha plasmat la vida oculta dels molts homosexuals africans.

La fotògrafa Anastasia Rudenko va guanyar l'any passat el premi Canon a la dona fotoperiodista, que concedeix la revista Elle, i per tant, enguany li toca exposar al festival Visa. Ho fa amb un contundent reportatge sobre malalts mentals adults a Rússia.

En el Visa també és habitual que hi hagi alguna exposició de fotoperiodisme històric. El 1963 Marc Riboud va treballar amb el periodista Jean Daniel, de la revista L'Express, a Cuba. Els dos reporters estaven entrevistant Fidel Castro, quan aquest va rebre la trucada de l'assassinat de J.F. Kennedy. Les imatges d'aquest reportatge històric es podran veure al festival.

D'altra banda, el Visa mostra, com també és tradicional, les fotografies de diaris d'arreu del món com ara Le Monde o La Stampa. Provinents de Catalunya, només hi participen El Periódico i La Torre del Palau, de Terrassa.

El festival també ha programat diverses taules rodones per reflexionar sobre temes com ara els camps de refugiats a les portes d'Europa o l'ocupació que Estat Islàmic ha dut a terme a la ciutat iraquiana de Mossul des de fa més de dos anys. “Hem programat els temes en funció de l'actualitat i no de l'amenaça terrorista que pateix el país i ho fem amb total llibertat”, ha destacat Leroy.

En canvi, els últims atemptats a França han fet que el Visa hagi hagut d'augmentar els protocols de seguretat. Per primer cop la policia controlarà els accessos a les exposicions, es revisaran les bosses de mà i s'instal·laran arcs detectors de metalls.

També s'han cancel·lat per motius de seguretat les projeccions a la plaça de la República. “Hi haurà una mica més de cua pels controls, però el més important és que el Visa seguirà parlant amb la mateixa força de sempre”, ha explicat el director Jean-François Leroy.

L'alcalde de Perpinyà, Jean Marc Pujol, ha animat el públic a seguir visitant el Visa i ha assegurat que la seguretat estarà garantida. L'any passat el festival va assolir la xifra rècord de 238.000 visitants, un 27% més que l'any anterior.