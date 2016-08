El nombre d'hipoteques accelera el creixement

El ritme al sector del totxo no només no es frena sinó que s'accelera. El nombre d'hipoteques sobre habitatges signades el mes de juny a Catalunya va assolir les 4.161, és a dir, un 51,1% més que el mateix mes de l'any passat, segons les dades publicades ahir per l'Institut d'Estadística espanyol (INE). Es tracta del major salt interanual des del mes de desembre del 2014. Al conjunt de l'Estat l'increment del mes de juny —amb 25.274 hipoteques— va ser del 15,5%, força per sota del 34,1% del mes anterior.

En tot cas, i segons les dades de l'INE, tant el Principat com el conjunt de l'Estat acumula ja 25 mesos de creixements interanuals constants, des del maig del 2014, confirmant així la recuperació al mercat immobiliari.

Optimisme al sector