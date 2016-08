La pensió mitjana a Girona és de 824 euros, un 12% inferior a la catalana

El nombre de pensions a la demarcació de Girona és de 153.993 amb data d'1 d'agost, que representa un increment de l'1,0% respecte al mateix mes de l'any anterior, segons dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que ha publicat recentment el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. La pensió mitjana a Girona és de 824,44 euros i un creixement del 2,2% amb relació al mes d'agost de 2015, però és un 12,19% inferior a la pensió mitjana catalana, que és de 938,95 euros i va créixer un 2,0% amb relació a un any enrere. La pensió mitjana gironina és també inferior a la mitjana espanyola –905,30 euros–, concretament un 8,93%.

Gairebé dos terços de les pensions de Girona, 100.042 concretament, són per jubilació, 36.678 corresponen a viduïtat, 12.690 a incapacitat permanent, 4.527 a orfenesa i 56 a favor de familiars. Pel que fa a les pensions de jubilació, la nòmina mensual mitjana és de 933,23 euros, un 12,08% inferior a la mitjana catalana i un 10,69% més baixa que la mitjana espanyola.

Les dades de l'INSS assenyalen que les xifres gironines s'acosten a les que registra la demarcació de Tarragona en la majoria dels casos, tant pel que fa als números absoluts com als relatius. En canvi, les xifres de la demarcació de Lleida són majoritàriament força inferiors, també en tots els casos. Tant unes com les altres, però, no s'acosten a les xifres de la demarcació de Barcelona, amb mitjanes molt més elevades.

A la resta

En el conjunt de Catalunya, el sistema comptabilitza 1.688.489 pensions contributives, un 1,2% més respecte l'any passat. El conjunt del sistema públic estatal suma 9.427.785 pensions contributives, un 1,29% més respecte l'agost del 2015. També al conjunt de l'Estat, la nòmina mensual de pensions contributives de la Seguretat Social va ser de 8.534,97 milions d'euros i, l'increment mensual, del 3,20%. La pensió mitjana de jubilació va ser de 1.044,92 euros, que representa un increment anual del 2,09%.