La venda de cotxes roda a bon ritme sense pla d'ajuts

El mes d'agost es va tancar amb un augment de les matriculacions del 18,9% a Catalunya, fins a les 10.805 unitats. Segons les dades de les patronals de fabricants i venedors publicades ahir, l'augment de les vendes al conjunt de l'Estat va ser del 14,6% respecte de l'agost del 2015, i es va tancar amb un total de 64.089 vehicles matriculats. Això vol dir que ha estat el millor mes d'agost des del 2007, i que per tant es comencen a recuperar els volums previs a la crisi.

Les bones dades de vendes es produeixen a tots els canals, i les matriculacions pugen tant per la demanda de particulars com d'empreses, tot i la desaparició dels plans d'ajuts directes a la compra, ja que els fons del darrer PIVE (el vuitè) es van esgotar a finals del mes de juliol.

El sector interpreta aquest fet com una mostra que el mercat automobilístic es troba ja enfortit després de les grans caigudes durant els anys de crisi, “funciona bé perquè han millorat les expectatives laborals de les famílies i el crèdit al consum està més obert”, explica el president de la patronal de concessionaris Faconauto, Jaume Roura.

El sector espera, a més, que la tendència positiva es mantingui en els pròxims mesos i es pugui tancar l'any per sobre del milió cent mil unitats, però alhora planteja la necessitat d'un nou pla permanent d'ajudes destinat a reduir el gran envelliment del parc automobilístic, amb una mitjana de 12 anys: “I som conscients que el moment polític actual no fa pensar que puguem seure per aconseguir un acord en aquest sentit”, reconeix Roura.

I és que, a pesar de les bones dades de matriculacions en els últims anys amb el PIVE, l'edat mitjana dels cotxes ha continuat creixent. “No hem aconseguit capgirar aquesta tendència”, afirma el secretari general del Gremi del Motor, Joan Blancafort. Tot i que el sector no espera un efecte negatiu de l'acabament de les ajudes al canal empresa, cal veure, diuen, si aquesta afectació es produeix en les vendes a particulars, ja que, com indica Roura, “caldrà esperar encara uns quants mesos per veure-ho”.

Les dades de matriculacions de l''agost tornen a donar un major pes als dièsel (57,2% de les vendes al conjunt de l'Estat) i mostren un nou impuls dels vehicles elèctrics i híbrids, que arriben al 4%.