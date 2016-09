Criteria i Repsol negocien vendre el 20% de Gas Natural

Després de mesos d'especulacions sobre la possibilitat que els dos socis majoritaris de Gas Natural, Repsol i Criteria Caixa, hòlding de participacions del grup La Caixa, es desfessin de part del seu paquet d'accions, l'operació podria prendre cos en els pròxims mesos, probablement a final d'any. Segons sengles comunicacions a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tant La Caixa com Repsol van confirmar que hi ha converses amb dos o tres inversors per vendre el 20% de la gasista, a raó del 10% cadascun. Entre els possibles compradors destaca el fons Global Infraestructura Partners (GIP), encara que també hi ha KKR, en una operació que, al valor actual de l'acció de Gas Natural Fenosa, s'acostaria als 3.900 milions d'euros.

Fonts del grup La Caixa van assenyalar també que l'operació, en qualsevol cas, no és imminent i és en fase deliberativa. Actualment, Criteria posseeix al voltant del 34,5% de Gas Natural, mentre que Repsol en té el 30%. D'aquesta manera, malgrat la desinversió, tots dos en continuarien sent socis de referència perquè passarien de vora el 64,5% actual que tenen conjuntament a aproximadament el 45,5%.

Així, en els tràmits previs a la compravenda, caldrà definir també com queda l'històric acord entre Repsol i Criteria, que fixa que entre tots dos han de sumar la meitat del capital de la gasista i que les participacions individuals no poden baixar del 15%.

Sigui com sigui, Repsol insistia en el fet rellevant tramès a la CNMV que l'anàlisi de la venda és en fase “preliminar” i que es comunicarà “oportunament” al mercat així que es culmini. Fa uns mesos, al febrer, el mercat ja especulava amb la possibilitat que Repsol intentés rescabalar els seus comptes i mantenir la capacitat de donar uns dividends que perillaven per la caiguda del preu del petroli mitjançant la venda de part del seu paquet accionarial en la gasista, acció que consta com a possibilitat en el seu pla estratègic amb vista al 2020.

Si acaba prenent cos, aquesta transacció d'accions, llaminera per la política de dividends que atorga Gas Natural als seus accionistes, superaria moltes de les realitzades en els darrers anys en el mercat estatal, que ahir va estar molt pendent de l'evolució de les accions de les dues corporacions energètiques i de CaixaBank, ja que Criteria no cotitza a borsa.