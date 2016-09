L'atur puja a l'agost després de sis mesos de baixades

El mes d'agost és tradicionalment dolent per al mercat laboral per l'impacte de la fi de la contractació lligada a la campanya d'estiu, i enguany no ha estat cap excepció. Així, durant el mes passat, el nombre de desocupats registrats al Servei Català d'Ocupació (SOC) va augmentar en 4.424 persones, fins a un total de 445.440.

Això és un 1% més respecte al mes de juliol. En canvi, en relació amb l'agost del 2015, l'atur va baixar a Catalunya un 12,02% (60.866 persones menys). Al conjunt de l'Estat, la tendència va ser la mateixa, amb un augment del 0,4% de l'atur mensual (14.435 persones més) i una caiguda interanual del 9,1%. Al conjunt de l'Estat, el nombre de desocupats se situa a l'agost en 3.697.496 persones

(el registre més baix d'un agost des del 2009).

Pel secretari general

de Treball, Josep Ginesta, “l'increment de l'atur a l'agost ens recorda que la crisi del mercat de treball continua”. En aquest sentit, el responsable de l'executiu català admet que l'augment del nombre de desocupats no es pot atribuir tan sols als efectes

de l'estacionalitat: “Constatem que l'increment de l'atur ha afectat de la mateixa manera tant la indústria com els serveis.”

En concret, els dos sectors han registrat, segons les dades publicades ahir pel Ministeri d'Ocupació, un augment de l'1,7% del nombre de desocupats. En la construcció, l'increment ha estat del 2%, mentre que en el sector primari l'atur ha baixat un 5,3% a l'agost.

Els sindicats CCOO i la UGT també van destacar ahir la “fragilitat” del mercat laboral que evidencien les dades del mes d'agost, i van posar de nou l'accent en la precarització del mercat laboral. Dels 209.088 contractes signats, el 90% van ser de caràcter temporal, mentre que tan sols un 10% van ser indefinits. CCOO veu un “ritme lent i insuficient” de la recuperació i alerta d'un patró marcat per “feina inestable”. De fet, també el govern admet aquesta feblesa: “Estem instal·lats en un mercat laboral precari, amb contractes intermitents

i moltes altes i baixes”, destacava ahir Ginesta.

Per les patronals, la lectura és una mica més positiva. Pimec posava ahir l'accent en el fet que el mercat de treball continua “en la bona direcció” per la reducció del 12% d'atur interanual, “un percentatge sostingut al llarg dels darrers mesos”. Així mateix, destacava el bon comportament de la indústria i la construcció respecte al 2015, amb una reducció de l'atur del 15,9% i del 19,9%, respectivament.

Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, va caure un 1,48% a Catalunya a l'agost. Al conjunt de l'Estat, la caiguda va ser del 0,81%, la més forta d'un mes d'agost des del 2008.